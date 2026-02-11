Argentina Open 2026: Camilo Ugo Carabelli venció a Francisco Comesaña y clasificó a octavos de final

Camilo Ugo Carabelli, bicampeón del Challenger de Rosario, se impuso al argentino Francisco Comesaña en un partidazo en el Buenos Aires Lawn Tennis.

Camilo Ugo Carabelli festeja con un grito de guerra su triunfo en primera ronda ante Francisco Comesaña.

El tenista argentino Camilo Ugo Carabelli (47°), sexto preclasificado, se quedó con el triunfo en sets corridos ante su compatriota Francisco Comesaña (63°) por la primera ronda del Argentina Open. El reciente bicampeón del Challenger 125 de Rosario ganó por 6-4 y 7-6 (3), luego de dos horas de juego.

Con el triunfo, Camilo Ugo Carabelli extendió a seis su racha de victorias, sumó su primer triunfo a nivel ATP en el año y accedió a octavos de final, instancia en la que se medirá con el ganador entre el argentino Mariano Navone (73°) y el estadounidense Emilio Nava (81°).

El primer set contó con el dominio de Ugo Carabelli, como es habitual en sus partidos, sacándole el mayor provecho a sus golpes potentes de derecha.

Camilo Ugo Carabelli venció a Francisco Comesaña en el duelo de argentinos Comesaña y Carabelli Carabelli y Comesaña protagonizaron un verdadero partidazo en el ATP de Buenos Aires 2026. Foto: Prensa Argentina Open Con dos quiebres consecutivos en el tercer y cuarto game, el partido mantuvo cierta paridad hasta el noveno game, en el que el reciente campeón en Rosario pudo volver a quebrar para quedarse con el parcial por 6-4.

Comenzado el segundo set, Carabelli abrió con un nuevo quiebre y llevó la ventaja durante siete juegos, aunque Comesaña comenzó a levantar su nivel, que había sido cargado de errores durante el primer set, y consiguió quebrar en el octavo game, algo que festejó a los gritos ante un público dividido entre ambos argentinos, para empatar el partido en 4-4.