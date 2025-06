Agustín Marchesín reveló qué pasó con Otamendi tras su fuerte cruce al final de Boca-Benfica: "Le escribí 'cómo me vas a...'"?

Con el encuentro terminado, el futbolista campeón del mundo y bicampeón de América con la Selección argentina le fue hacer un reclamo a la terna arbitral. Allí apareció el arquero de Boca con la misma intención y cuando el defensor lo vio, le lanzó una tajante frase: “Cerrá el ort… Bobo. Tomátela. Hablás una banda ahora que jugás en Boca . Bobo“, fueron las palabras que le propinó al ex Lanús.

Ahora, unos días después del partido y a horas de jugar frente al Bayern Múnich por la segunda fecha de la fase de grupos, Marchesín reveló lo que le dijo al futbolista del Benfica a través de las redes sociales: “Le puse, hijo de… ¿Cómo me vas a decir así? y se cagaba de risa“, sentenció en diálogo con la periodista Sofía Martínez.

Por su parte, Marche aseguró que Otamendi no dudó en contestarle y que la respuesta no tardó en llegar: “Perdoname amigo, dice. Estaba enojado por el partido. Estuvimos hablando un buen rato, tengo gran relación con él“, confesó el arquero del Xeneize.

Pero eso no quedó allí, ya que cuando Ota fue a saludar a los árbitros, el arquero apareció soltar alguna provocación más que no se llegó a dilucidar el todo. Cuando ya se estaba alejando, Otamendi volvió a insultarlo y ahí si se pudo escuchar con claridad cómo le decía "¡Cerrá el orto vos, muerto!", para luego quedar frente a frente, separados únicamente por centímetros: “Tomatelá, ¿hablás una banda ahora que estás en Boca?”, se la siguió el ex Vélez.