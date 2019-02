A Benedetto lo llamaron de la Selección y sueña con la Copa América

El delantero y goleador de Boca Juniors, Darío Benedetto, ha ido recuperando su nivel tras recuperarse de la lesión sufrida a fines de 2017 y por eso después de más de un año vuelve a estar en la órbita del Seleccionado nacional.

En diálogo con Súper Mitre Deportivo, el Pipa reveló que "me llamaron de la Selección y me dijeron que me estaban siguiendo".

"Ojalá pueda jugar la Copa América, uno espera con ansias la citación", agregó el centrodelantero, quien sueña con ganarse un lugar en un puesto en el que tiene mucha competencia, ya que Sergio Agüero está viviendo un gran momento y podría retornar, sumado a los nombres de Lautaro Martínez, Mauro Icardi y Giovanni Simeone, citados por Scaloni en los amistosos posteriores al Mundial.

Benedetto estuvo en la última doble fecha de Eliminatorias rumbo a Rusia 2018, en octubre de 2017, ante Perú en la Bombonera y frente a Ecuador en el Estadio Olímpico Atahualpa, en Quito. En ambos partidos fue titular, pero al mes siguiente sufrió una grave lesión y hasta ahora nunca volvió a ser convocado.