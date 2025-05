La lapidaria crítica de Valentín Gómez a Andrés Merlos tras el 1-4 ante River

En el regreso de Guillermo Barros Schelotto al Monumental, Vélez cerró la fase regular del torneo Apertura con una durísima goleada por 1-4 ante River. El equipo de Marcelo Gallardo impuso se jerarquía y con goles de Colidio, Driussi, Nacho Fernández y Borja, se llevaron los tres puntos y se aseguraron el segundo lugar de la zona B por detrás de Rosario Central.

Por su parte, el Fortín, que ya estaba eliminado antes de jugar, cerró un olvidable Apertura en el cual sumó 14 puntos en 16 jornada producto de 4 triunfos, 2 empates y 10 caídas. Ahora, tendrá que enfocarse en la Copa Libertadores en la cual se ubica como líder del Grupo H con seis unidades y este jueves recibirá en el José Amalfitani a Olimpia de Paraguay.

La lapidaria crítica de Valentín Gómez a Merlos

A pesar de la derrota, quien no se fue conforme con el rendimiento del árbitro, Andrés Merlos, fue Valentín Gómez. El capitán del elenco de Liniers se fue expulsado sobre el final del encuentro por excederse en el reclamo y en zona mixta criticó duramente al juez: “Lo llamaron del VAR para revertir lo que cobró, pero la soberbia lo sobrepasó y mantuvo su decisión a pesar de estar equivocado. Le dije que no me parecía penal y que estuvo bastante imparcial en el día de hoy", lanzó.

Por otro lado, pese a que reconoció que el equipo de los Mellizos no se lució, el central insistió en que se inclinó la cancha a favor del elenco local: “El primer tiempo que jugamos fue muy malo, pero quieras o no el árbitro te condiciona. Si cada pelota dividida te la cortan y cobran foul para ellos se termina volviendo frustrante", sentenció.

Merlos fue criticado por el capitán de Vélez. (Foto: archivo)

"Andrés Merlos es medio prepotente, habla faltando el respeto. Ellos son los que tienen que dar el ejemplo siendo educados con los jugadores porque sino termina siendo todo un caos", concluyó.