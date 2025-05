Qué dijo Úbeda, ayudante de Russo en San Lorenzo, sobre un supuesto interés de Boca: "Sabemos de..."

Boca Juniors atraviesa un momento muy complicado, sin Copa Libertadores por segundo año consecutivo ni ninguna competición internacional regular en todo el 2025, eliminado de los playoffs del torneo Apertura y cumpliendo dos años y medio sin ganar ningún título. A todo esto se le suma que, a menos de un mes de que comience el Mundial de Clubes, se encuentra sin DT hace ya tres semanas y el principal candidato a reemplazar a Fernando Gago, Gabriel Milito, fue descartado en las últimas horas.

Con Juan Román Riquelme cuestionado como nunca antes en su rol de presidente, comenzaron a sonar algunos nuevos nombres para tomar las riendas del equipo. Entre ellos aparece el de Miguel Ángel Russo, que viene de hacer clasificar a San Lorenzo a semifinales tras vencer a Argentinos Juniors en La Paternal. Con un pasado reciente por la Ribera entre 2020 y 2021 y un anterior primer ciclo en 2007, ambas etapas coronadas con títulos importantes, no parece descabellado que se considere como opción.

Russo dirigió a Boca en 2007 y de 2020 a 2021. (Foto: @BocaJrsOficial)

Sin embargo, Claudio Úbeda, su ayudante de campo, dejó en claro que, a pesar de los rumores, su repatriación no es algo que vaya a suceder, al menos, en el corto plazo: "No voy a ser necio en decir que no miramos las informaciones que salen permanentemente, pero Miguel tiene una excelente relación con Román y sabe que nunca lo va a llamar por teléfono mientras Miguel esté con trabajo. Desde ese punto de vista, estamos focalizados cien por ciento en San Lorenzo y en lo que tenemos que hacer", aseguró este martes en diálogo con DSports Radio.

Por otro lado, habló también del impresionante trabajo que está realizando Russo en el Ciclón, en medio de un contexto muy desfavorable por la situación del club: "Miguel tiene tremenda experiencia que nos deja enseñanzas todos los días. Aprendemos de manejo de grupo, cómo llevar situaciones. Ada partido el día a día. No son causalidad sus decisiones".

"Sabíamos que Argentinos era un rival complicado. Para este tipo de situaciones, Miguel tiene experiencia y sabe cómo son los momentos de cómo actuar con los chicos y realmente hemos logrado que los chicos se aparten lo mal que la estaba pasando el club. Y centralizar toda nuestra energía en lo deportivo que es nuestra herramienta de encerrarse presión adentro de la cancha. Eso hace que pueda funcionar. Desde ese lugar, se ha logrado esto que ha pasado ahora", sentenció Úbeda.