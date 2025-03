¿Para preocuparse? El motivo por el que Messi no jugó en Inter Miami

En la noche del jueves, en el Chase Stadium, el Inter Miami tuvo el primero de sus dos compromisos por los octavos de final de la Concachampions. Por el partido de ida, los dirigidos por Javier Mascherano vencieron 2-0 al Cavalier de Jamaica, con goles de Tadeo Allende y Luis Suárez, quien portó la cinta de capitán ante la ausencia de la máxima figura: Lionel Messi.

La estrella argentina ya se había perdido el encuentro por la segunda fecha de la MLS (fue victoria como visitante 4-1 ante el Houston Dynamo) y se especuló en la semana con que tampoco jugaría ante Cavalier, lo que se confirmó a minutos del encuentro de esta noche, cuando el Inter Miami dio a conocer su once inicial en redes sociales. Lo hizo con una foto de Suárez, algo que ya parecía presagiar que Messi no estaría.

Messi, como espectador

Mascherano dejó afuera al “10” incluso del banco de suplentes. ¿La razón? Aún no se recupera del todo de una sobrecarga muscular, la misma por la que no había estado ante Houston Dynamo. Su DT, luego de la victoria por la 2º fecha de la MLS, se había referido a la salud del astro.

“Con respecto a Leo, no ha tenido ninguna lesión, obviamente con el correr de los partidos ha sentido el cansancio, ha tenido sobrecarga, por eso mismo hemos decidido que no vaya a Houston”, había explicado Mascherano. “Ya hemos tenido algunas lesiones y no queremos recaer en que un jugador tan importante para nosotros, por no darle un cierto descanso, termine estando fuera por un mes”.

La decisión, entonces, pareció más preventiva que causa de gran preocupación. A sus 38 años, Messi no quiere exponer su físico, sobre todo, teniendo en cuenta que restan solo quince días para que se retomen las Eliminatorias sudamericanas de cara al próximo Mundial. La Selección argentina enfrentará a Uruguay el 21/3 y a Brasil, cuatro días después. Y el capitán de la Scaloneta, que podría reencontrarse con su amigo Neymar, de ninguna manera quiere perderse compromisos de semejante envergadura.