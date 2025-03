El pedido de Gareca a los hinchas tras la dura caída de Chile que lo aleja del Mundial: “Entiendo la amargura, pero necesitamos…”

La Selección de Chile volvió a perder. El equipo de Ricardo Gareca no hizo pie en su visita. Asunción y cayó por la mínima a Paraguay con un gol de Omar Alderete a los 59 minutos. De esta forma, la Roja quedó en el última lugar de la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas con 9 unidades y su clasificación a la próxima Copa del Mundo pende de un hilo.

Tras la caída en el Defensores del Chaco, el Tigre habló en conferencia de prensa e hizo un análisis del partido: "En general no fuimos claros, Paraguay ganó bien, pero no hubo una gran diferencia en el juego, lo peligroso de ellos fue la pelota parada y nos costó neutralizarlo. Creo que Chile intentó. No estuvimos finos, nos equivocamos en el pase final, llegamos con gente, asumimos riesgos, necesitamos estar más claros el partido que viene. No fuimos tan regulares, tan precisos, pero fue un partido disputado. No fuimos claros, pero lo buscamos en todo momento, tengo sensaciones buenas", sentenció.

El pedido de Gareca a todos los hinchas chilenos

Por otra parte, el exentrenador de Vélez les hizo un pedido a todos los hinchas: "Entiendo la amargura de todo el mundo, la derrota alimenta el pesimismo, pero necesitamos el apoyo de la gente el martes, y necesitamos ganar ese partido, porque ese es crucial, una final, nos volvemos a acomodar. Les dije a los muchachos que estén tranquilos, que asimilen el dolor, pero es necesario recuperarse, porque son finales las que jugamos, y uno no puede dar nada por perdido", contó.

"¡Cómo no voy a entender a toda la gente! No es un falso optimismo lo que hablo, es el optimismo de un profesional que vive de esto. Más allá del dolor y el perder, que no pierdan la fe, que vayan con optimismo, vamos a dejarlo todo en la cancha. Uno desea ganar y estar mejor, pero tengo la sensación que estamos vivos y el martes será un partido determinante. Ganando este partido, seguimos con posibilidades concretas", agregó.

Gareca y sus esperanzas de clasificar al Mundial de 2026. (Foto: archivo)

Finalmente, Gareca dejó en claro que todavía tiene esperanzas de clasificar a la cita mundialista del próximo año que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá: "Toda la vida jugué al fútbol, cuando se perdía las esperanzas es cuando he conseguido cosas. No me bajo de esto, porque toda la vida viví a través de los resultados", concluyó.