Las durísimas palabras de Barboza tras la derrota de Botafogo ante Racing: “El DT que tuvimos hoy tiene…”

El pasado jueves por la noche, Racing reafirmó por qué es uno de los equipos más destacados del fútbol argentino y sudamericano. El conjunto dirigido por Gustavo Costas desplegó su mejor versión futbolística en el partido de ida de la Recopa Sudamericana frente a Botafogo, al que derrotó 2-0 con goles de Luciano Vietto y Maravilla Martínez. Sin embargo, el marcador podría haber sido más amplio de no ser por la destacada actuación del arquero del Fogão.

Por su parte, el campeón de la Copa Libertadores sigue atravesando una etapa complicada. Tras conseguir su primer título internacional, varios de sus futbolistas fueron transferidos al exterior, otros partieron debido a la situación económica del club, y su director técnico aceptó una oferta de un equipo de Arabia Saudita, donde le ofrecen un contrato multimillonario. Con un plantel prácticamente desmantelado y un entrenador interino, el cuadro brasileño estará obligado a revertir la serie en el Nilton Santos de Río de Janeiro.

Barboza remarcó cuál es la situación del club tras ser campeón de la Copa

Quien salió a hablar luego de la dura derrota en el Cilindro de Avellaneda fue Alexander Barboza, capitán del Fogao y exfutbolista de Independiente. El marcador central argentino reconoció que su equipo fue superado en todas las líneas por la Academia: "No hicimos nuestro mejor partido, no mostramos nuestra mejor versión desgraciadamente. De todas formas, sabemos también que quedan 95, 96 minutos de partido en nuestra casa, con nuestra gente, y esto tiene que ser una herramienta para darnos ánimo y buscar el resultado", sentenció en diálogo con ESPN.

Luego, se refirió a la situación que atraviesa el club y lanzó unas fuertes declaraciones tras lo sucedido con el plantel campeón de la Copa: "La situación cambió mucho. No tenemos el técnico que teníamos el año pasado, el que tuvimos hoy solo tiene 3 prácticas con nosotros, es interino. Tampoco tenemos un entrenador fijo que sabemos que se va a quedar durante todo el año. Los jugadores cambiaron, se fueron 16 y de a poquito van llegando refuerzos, pero muchos todavía no están habilitados y no pueden jugar", remarcó.

"Este partido nos agarró con los tiempos cortos porque no llegamos a acoplar una nueva idea, a realizar lo que el DT quiere. Es difícil que de esta manera las cosas salgan bien. De todas formas es un grupo unido y fuerte que va a trabajar para la semana que viene tratar de quedarnos con la Recopa Sudamericana", concluyó.

Racing venció 2-0 a Botafogo en Avellaneda. (Foto: archivo)

La palabra del DT de Botafogo tras la derrota ante Racing

Otro que también se hizo cargo de la derrota ante Racing fue Caçapa, el entrenador de Botafogo: "Aún no hemos conseguido demostrar todo lo que podemos hacer. Todo es tiempo. Por supuesto que tenemos que acelerar este proceso, lo más rápidamente posible, para volver a jugar mejor de lo que lo estamos haciendo. Hoy fue un partido atípico, sabíamos que iba a ser difícil", mencionó.

No obstante, el DT aún confía en que la serie se puede remontar en Río de Janeiro: "Desgraciadamente no hicimos lo que debíamos haber hecho. Ellos nos ganaron 2-0 aquí, y seguramente podemos ganarles 2-0 allá también. Creo en mi equipo. Tenemos un partido el domingo y luego tenemos tres, cuatro días para preparar bien al equipo para ese partido. Porque lo queremos, Botafogo quiere ser campeón de la Recopa y vamos a hacer todo para que eso suceda", lanzó.