El fuerte motivo por el que Luis Suárez decidió retirarse de la Selección uruguaya: involucra a Bielsa

Uruguay igualó sin goles ante Paraguay este viernes en el estadio Centenario de Montevideo, en un partido que marcó la despedida de la Selección Charrúa de Luis Suárez, toda una gloria en la Celeste que le puso fin a un exitoso ciclo de 143 partidos, en los cuales convirtió 69 goles, convirtiéndose en el máximo anotador histórico.

De hecho, el partido fue simbólico pero el mismo Pistolero había anunciado su retiro el día anterior, en conferencia de prensa, donde expresó: "Me retiro porque yo quiero dar un paso al costado, tengo 37 años. Hay muchos jugadores con proyección, no quiero que me retiren las lesiones, hasta el último partido me entregué al máximo".

Suárez se retiró de la Selección de Uruguay y se llevó al arco donde anotó el primer gol en el Centenario. (Foto: @Uruguay)

La frase resulta llamativa porque con ella Suárez dio cuenta de que la competencia en el puesto con Darwin Núñez puede haber sido determinante en el marco de la preferencia de Marcelo Bielsa. Sin embargo, al delantero del Liverpool lo suspendieron cinco partidos y la posibilidad se abría para el jugador del Inter Miami.

Al menos, esa era la idea del propio Suárez, según confirmó el periodista uruguayo Diego Muñoz. Según esta información, el delantero tenía la idea de quedarse en la Selección de Uruguay hasta fin de año luego de su participación en la Copa América.

Bielsa, determinante en el retiro de Suárez. (Foto: @Uruguay)

En este marco, tuvo un diálogo con el propio Bielsa donde le manifestó que si lo tenía en consideración, su estadía se iba a extender hasta diciembre. Sin embargo, al DT argentino le dijo que no podía asegurarle las convocatorias para las próximas fechas FIFA, motivo por el cual Suárez terminó poniéndole punto final de manera anticipada.

En conferencia de prensa tras el partido ante Paraguay, a Bielsa le preguntaron por el retiro de Suárez y aseguró: "Es una decisión personal, totalmente entendible y yo no puedo hacer ninguna valoración. Sí un gran reconocimiento a un crack y a un jugador que va a quedar impreso en la historia del fútbol y muchísimo más en el fútbol uruguayo".