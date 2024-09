De Maradona ¡hasta un arquero!: todos los jugadores que usaron la 10 de Argentina

La Selección argentina enfrentará este jueves a las 21 horas a Chile en el Monumental, para dar reinicio a las Eliminatorias sudamericanas de cara al Mundial 2026, luego de lo que fue la conquista del conjunto dirigido por Lionel Scaloni en la Copa América de Estados Unidos. En el plantel albiceleste no estarán Ángel Di María, que puso fin a su ciclo, y Lionel Messi, todavía recuperándose de la lesión en el tobillo que lo obligó a salir ante Colombia, en el Hard Rock Stadium, casi dos meses atrás. La ausencia del capitán abre un gran interrogante cuya respuesta aún se desconoce: ¿quién llevará la 10 en la espalda? Un repaso de la historia del dorsal más emblemático y de todos sus dueños, desde Alfredo Rojas en 1958 hasta acá.

El fútbol asocia el 10 a la calidad, la magia, la sutileza desde hace tiempo. Pero no desde siempre. Ese vínculo cognitivo se fue construyendo a raíz de leyendas de este deporte que han tratado bien a la pelota en las últimas décadas, siempre con los dos dígitos detrás de su camiseta. Mas un siglo atrás, los futbolistas siquiera usaban números en su espalda. Y, poco después, empezaron a vestir los dorsales que les correspondían por orden alfabético. Pero no había mística detrás del 10. Cabe destacar una casualidad del destino que cambiaría para siempre el valor simbólico de la 10: para el Mundial de Suecia 1958, la Selección de Brasil envió un listado de sus 22 futbolistas, pero sin números. El dirigente de la FIFA Lorenzo Vilizzio lo advirtió y, en el apuro, le asignó al azar un dorsal a cada uno. La 10 le tocó a un chico de 17 años llamado Edson Arantes Do Nascimiento, mejor conocido como Pelé…

Antonio Rattín, con la 10, expulsado en el Mundial de 1966.

Los dueños de la 10 y el arquero que la usó

En las primeras dos Copas del Mundo los futbolistas no utilizaban dorsales. Esa medida la oficializó la FIFA antes del Mundial de 1950, en Brasil. Pero Argentina no participó ni de ese ni del siguiente, en Suiza. Por eso, fue en Suecia 1958 la primera vez que un argentino vistió la 10. Se trató del “Tanque” Alfredo Rojas y se debió estrictamente a la distribución de camisetas según el esquema 2-3-5 con el que se jugaba entonces. En Chile 1962, el 10 argentino fue José Sanfilippo. En Inglaterra 1966, Antonio Rattín. El histórico 5 de Boca tuvo la suerte solo porque al DT Juan Carlos Lorenzo se le ocurrió duplicar los números de todos sus jugadores. Su epílogo es conocido: expulsión y protesta en el Wembley. En 1974 y 1978 los números se repartieron por orden alfabético. Primero la usó Ramón Heredia y, después, Mario Alberto Kempes. Otro que colaboró con su significado.

Desde España 1982, la 10 vivió una suerte de sacralización. Se la adueñó Diego Armando Maradona durante cuatro Mundiales consecutivos, hasta Estados Unidos 1994. En Francia 1998 y Corea-Japón 2002, fue propiedad del “Burrito” Ariel Ortega, que es el tercer jugador en la historia que más veces usó dicho número (59). Y en Alemania 2006, de Juan Román Riquelme, cuarto en dicha lista (29 veces). Desde Sudáfrica 2010, así como había sucedido con Maradona, nadie se la quitó a Lionel Messi, que la vistió hasta Qatar 2022. Entre la última vez que Maradona usó la 10 celeste y blanca y la primera que lo hizo la Pulga pasaron 15 años. Y, además de Ortega y Riquelme, hubo otros 9 afortunados que la gozaron.

Nacho González, sin dudas el 10 más curioso en la historia de la Selección.

Marcelo Espina fue el que sucedió con la 10 nada menos que a Diego el 16 de noviembre de 1994, en el debut de Daniel Alberto Passarella como DT de la Selección. El ex Platense la usó, además de en ese 3-0 ante Chile, otras cuatro veces. Después, fue el turno de Marcelo Gallardo (15 partidos), Pablo Aimar (7) Andrés D'Alessandro (6), Gustavo López (una en 1995), José Albornoz (una en 1996), Rodolfo Cardoso (una en 1998) y Fernando Pandolfi (una en 1999). En el medio, claro, se dio el caso más llamativo. El arquero Ignacio González usó la 10 en la Copa América 1997, cuando Passarella decidió regresar a la distribución por orden alfabético. Gallardo llevó la 9. En suma, hasta que el 10 de marzo de 2009 Messi se la puso, y desde el último partido de Maradona ante Nigeria, la 10 celeste y blanca pasó por 11 espaldas.

Los que la usaron cuando no estuvo Messi

Desde ese día hasta hoy, el rosarino fue dueño absoluto de la camiseta. Salvo, por supuesto, en las 55 ocasiones que se ausentó, por lesión o porque se trató de una selección local. En 28 de esas oportunidades, la 10 no se usó. Y en las restantes 27 se repartió entre los siguientes 15 futbolistas. ¿Quién la llevará ante Chile?

Sergio Agüero (7 veces) Ángel Correa (3) Ángel Di María (2) Héctor Canteros (2) Nicolás Gaitán (2) Enzo Pérez (2) Ever Banega (1) Ariel Ortega (1) Walter Erviti (1) Erik Lamela (1) Federico Insúa (1) Walter Montillo (1) Maximiliano Morález (1) Javier Pastore (1) Lucas Mugni (1: detalle, estuvo en el banco y no ingresó)