A Gareca, DT de Chile, le preguntaron si es mejor que no esté Messi en Argentina y no dudó: "Prefiero que..."

La Selección argentina, líder de la tabla de posiciones, se prepara para decir presente por la 7ª y 8ª fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. El primero de los partidos será el jueves, en el estadio Monumental, ante la Selección de Chile.

En la previa del encuentro, quien enfrentó los micrófonos fue Ricardo Gareca. El Tigre, director técnico de la Roja, enfrentó los micrófonos y palpitó lo que será el mano a mano ante los flamantes bicampeones de la Copa América. Como era de esperarse, se refirió a la ausencia de Lionel Messi.

Para comenzar, Gareca se refirió a lo que espera del mano a mano con la Selección argentina: "Va a ser un partido muy disputado como el anterior que jugamos en Copa América. A través de las ausencias creemos que tenemos los jugadores necesarios para este partido".

"Veo un grupo que nos gusta. Con muchachos jóvenes y de experiencia que les toca asumir esta situación. Los veo bien. No veo un lider natural, quizás en otro momento la Selección lo pudo haber tenido. Creo que el líder más importante es el que se va armando. Después, por algo natural, empezará a emerger ese líder", soltó a la hora de analizar su equipo.

Para finalizar, Gareca se refirió a la ausencia del mejor del mundo: "Veo a Argentina bien. Si usted me pregunta a mí si prefiero que esté Messi o no, le digo que prefiero que no esté Messi. Pero es una observación, eso no ivalida la categoría y los recursos que tiene la Selección argentina. Prefiero que no esté, pero Argentina es capaz de resolver situaciones cuando no está Messi".