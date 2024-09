Cacique Medina, flamante DT de Talleres, advirtió a Boca a días de su cruce de Copa Argentina: "Tenemos..."

Luego de haber quedado eliminado de la Copa Libertadores en manos de River, Walter Ribonetto dejó de ser el director técnico de Talleres de Córdoba. Tras el interinato de Mariano Levisman, la institución cordobesa oficializó a su flamante DT, quien comenzó con su segundo ciclo en la institución.

Se trata de Alexander Medina, que en las últimas horas fue presentado mediante una conferencia de prensa. Su primer paso se dio entre 2019 y 2021, donde dirigió 88 partidos obteniendo un saldo de 39 victorias, 26 empates y 23 derrotas. Ahora, firmó su contrato hasta diciembre del 2025. Su primer compromiso será ante Boca, en el marco de los octavos de final de la Copa Argentina.

Mirá el video

Ante los medios, comenzó a palpitar el mano a mano con el Xeneize: "Estamos en tres competiciones. Una es el sábado y es el primer objetivo que tenemos. Es un mata mata con Boca donde están apuntadas todas las energías. Tenemos muchas ganas de jugar el partido. Tenemos con qué ganar la llave, sabiendo que enfrentamos a un buen rival, con buenos jugadores. Nosotros también tenemos la capacidad para pasar de fase".

A menos de una semana del duelo que tendrá lugar en el Malvinas Argentinas de Mendoza, Medina reveló: "Lo pendiente que me quedó como una espina clavada es la final con Boca, o el torneo que peleamos hasta último momento y no se nos pudo dar. Eso es lo que me tiene aquí hoy en día".

Sobre las bajas que sufrirá a la hora de armar el equipo, el DT de Talleres sentenció: "Es una satisfacción que Talleres tenga siete jugadores en una fecha FIFA. Habla de que en nuestro plantel hay potencial. Para el fin de semana hay algunos inconvenientes, pero tenemos el 90 por ciento del equipo ya en la cabeza".