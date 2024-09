El sincericidio de Bielsa tras el 0-0 de Uruguay en Venezuela: “El resultado fue…”

La Selección de Uruguay cerró una muy pálida doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas con dos empates 0-0. Ya se sabía que no la tendría fácil puesto que había perdido a casi medio equipo titular por las sanciones recibidas luego de los incidentes en la semifinal de Copa América con Colombia. Darwin Núñez, Rodrigo Bentancur, Mathías Olivera, Ronald Araújo y Josema Giménez no pudieron ser tenidos en cuenta por esta razón.

Esta situación ya lo afectó en el primer encuentro ante Paraguay, en el que, en condición de local, no pudo imponerse ni en el marcador ni desde el juego contra un combinado a priori inferior. Luego, en el compromiso de este martes contra Venezuela, se sumaron las bajas de Nahitan Nández y Federico Valverde por acumulación de amarillas y la de Luis Suárez, recientemente retirado. En esta nueva igualdad sin goles, la Celeste mostró una peor versión futbolística de sí misma.

En ese sentido, Marcelo Bielsa, quien supo impregnarle anteriormente al seleccionado charrúa una intensidad y una identidad muy marcadas, fue muy autocrítico con lo hecho frente a la Vinotinto: "El resultado fue generoso con nosotros. Conseguimos un punto que no representa lo que pasó en la cancha, especialmente en nuestra área", reconoció notoriamente fastidiado en la conferencia de prensa post partido.

A su vez, el Loco no buscó excusas en los faltantes de jugadores en el plantel, dando a entender que se responsabilizaba a sí mismo y a sus dirigidos por el desempeño del equipo: "Sufrimos muchas situaciones de peligro, pero sin atenuantes. Yo creo que, con la formación que presentamos hoy, deberíamos haber jugado un partido más igualado y con mayor generación de peligro, no creo que la formación de nuestro equipo justifique la superioridad que demostró Venezuela", señaló.

Por último, marcó un contrapunto respecto del encuentro previo de Uruguay ante los Guaraníes: "El partido de Paraguay fue parejo con situaciones similares para los dos equipos, pero con el trámite a favor nuestro. Un empate justo. El de hoy fue distinto y nos costó aprovechar las opciones que teníamos para atacar. A veces uno no puede atacar porque no dispone de situaciones para cambiar la velocidad y terminar el ataque, pero en el partido de hoy sí tuvimos esas situaciones y no pudimos ser profundos", concluyó Bielsa.