La polémica "invitación" de Otamendi a Badé, jugador francés: "Si tiene ganas de festejar, que venga donde estamos nosotros y..."

La Selección argentina de fútbol Sub 23 no pudo sellar su clasificación a las semifinales de los Juegos Olímpicos de París, tras caer rescatado ante el equipo local, Francia, por 1 a 0 en Bordeaux. El final estuvo cargado de polémica luego de que los jugadores de la selección victoriosa festejaran primero de cara a los jugadores argentinos y luego a la propia gente, incluyendo los familiares.

Nicolás Otamendi fue uno de los que dio la cara ya en zona mixta, y se refirió precisamente a estos incidentes. Sin embargo, antes se refirió al equipo y los jugadores jóvenes. Voy a hablar por este grupo de chicos que genera admiración. La respuesta que tuvimos durante todo el partido. La calidad de jugadores, lo que son como persona, cómo se entrenan, cómo lo viven. Cuando terminó el partido les dije que así se representa a la Selección argentina, queriendo e intentando hasta lo último. Lamentablemente la pelota no quiso entrar pero hicimos más que suficiente para poder obtener el pasaje".

Luego, se metió de lleno en los incidentes con una picante declaración contra Loïc Badé, uno de los que festejó de cara a la gente. "Con respecto a los Juegos Olímpicos, creo que está a la vista de todos. Me da mucha bronca porque los jugadores pueden festejar, pueden gozar, pero ir a donde está la gente, los familiares y festejarles a ellos. Había uno que ni sé cómo se llama. Bale, Balde, Babe, no sé... Si tiene ganas de festejar directamente que venga a donde estamos nosotros y lo resolvemos ahí, hablamos todo lo que tengamos que hablar. Pero me da bronca que le festejen a ellos habiendo chicos, familiares, no está bueno. Es la bronca que me da.", sentenció.

Sobre el inicio de los incidentes, agregó: "Uno fue a festejar el banco de suplentes nuestro. No entendía bien lo que había pasado pero después me doy cuenta que fue a festejar con los nuestros (con la hinchada). Una cosa es festejar dentro del campo con tu gente, ahí hacé lo que quieras, no me interesa. Pero después, lo que hicieron, no me gusta. Va en cada uno".