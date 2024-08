El picante mensaje de despedida de Ferreira tras ser separado del plantel de San Lorenzo: "Me voy con la amargura de..."

"Lo digo por única vez. Pasaron cosas que no me gustaron, que sé y siento que no se hacen. Lo hablé con los dirigentes y se tomó esa determinación". Así fue como Leandro Romagnoli confirmó la decisión de separar del plantel de San Lorenzo a Cristian Ferreira, el volante que estaba prestado desde River y que deberá regresar a esa institución.

Antes de marcharse del Ciclón, el jugador publicó en su red social Instagram una sentida despedida a los hinchas, mediante la cual expuso a quienes lo criticaron y dejó picantes mensajes al respecto de lo que se habló sobre su salida.

"Hoy me despido con el corazón lleno de gratitud y emoción. Vestir la camiseta de este club ha sido uno de los mayores orgullos de mi carrera. Jugar para ustedes, sentir su aliento en cada partido, compartir momentos inolvidables con mis compañeros, son cosas que llevaré siempre en mi corazón", comenzó expresando Ferreira.

El posteo de Ferreira.

Luego, dejó un mensaje para los jugadores del plantel. "A mis compañeros, quiero agradecerles por cada momento compartido, por cada esfuerzo conjunto en la cancha. Formamos una familia que va más allá del fútbol, y eso es algo que nunca olvidaré", agregó.

Sin embargo, inmediatamente después Ferreria comenzó con las primeras duras críticas: "Lamentablemente, no todo ha sido perfecto. La pasión y el respeto que siempre le tuve a esta institución no fueron correspondidos por todos. Me voy con la amargura de saber que no todos compartieron el mismo compromiso y amor por estos colores que yo siento".

"A la hinchada, gracias por su incondicional apoyo, desde el día uno me sentí muy querido por todos, gracias. Ustedes son el alma de San Lorenzo, y seguirán siendo mi mayor motivación, aunque ya no pueda estar en la cancha con ustedes. Por favor les pido, no crean las falacias que se dicen de mi", sentenció,