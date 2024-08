La pregunta que indignó a Milito tras el 1-1 de Mineiro ante San Lorenzo: “Vos no hablás de eso”

Luego del empate de Atlético Mineiro ante San Lorenzo, Gabriel Milito analizó lo sucedido y se molestó con un periodista que le hizo una pregunta relacionada con el error en una de las tantas salidas desde el fondo que terminó en el gol del Ciclón. Mientras escuchaba la formulación, el DT le preguntó sobre qué partidos se refería y recordó una jugada ante Cruzeiro.

Mirá el video

"¿El partido con Cruzeiro? ¿Usted vio la situación de Scarpa? ¿Sabe cuantos pases hizo el equipo? Por supuesto que si tenemos mucho la pelota, vamos a tener pérdidas. Pero nosotros jugamos a eso. Fueron 2 minutos de posesión, 38 pases y casi termina en gol, ahí todo prosperó, pero no habla de eso", dijo Milito.

Luego, agregó: "Solamente habla de la pérdida de hoy, que queda marcado. Nosotros vamos a seguir jugando a eso, evidentemente sin pérdidas, es mejor. Pero no todo el peligro, todos los goles que hacemos, viene a través de ese estilo de juego que yo elijo".

Acto seguido, se refirió al desarrollo del partido: "A mí no me sorprendió San Lorenzo, esperaba este partido y así se lo transmití a los chicos. Sabía en qué campo a donde veníamos a jugar, sé cómo responde el jugador argentino en la dificultad, sé cómo responde cuando va a enfrentar a un equipo brasileño que es bueno, como el nuestro".

"La eliminatoria no se iba a definir acá, eso estaba clarísimo. No me fiaba para nada de la situación de San Lorenzo, al contrario. Son más peligrosos los equipos cuando vienen en esta racha, cuando viene una competencia como la Copa Libertadores se vuelve más competitivo", completó.