La agenda completa de los argentinos en los Juegos Olímpicos para el miércoles 31 de julio

El sexto día de los Juegos Olímpicos de París 2024 tendrá nutrida acción para la delegación argentina. Habrá mucho ruedo en diferentes deportes, en una jornada que arrancará más temprano de lo habitual y que tendrá la oportunidad de darle a nuestro país sus primeras medallas. Varios se juegan parte de su futuro y otros tendrán una nueva experiencia tras sus estrenos en el arranque de la competencia.

La encargada de abrir la acción será Romina Baglioli desde las tres de la mañana. En atletismo, la argentina va por las finales de triatlón, siendo una de las esperanzas nacionales en lo que respecta a individuales para conseguir medalla. Acto seguido, Las Leonas buscarán sellar con otro triunfo el liderazgo de la zona en hockey sobre césped. Desde las 5, se miden ante España, siendo una de las esperanzas de medalla firme.

El vóley, obligado a ganar.

Todas las miradas estarán centradas en el BMX: El Maligno José Torres se metió en la final de freestyle y quiere darle a nuestro país la primera medalla de la competencia. Su cita será desde las 9.44, buscando meterse en el podio en un desenlace que promete ser bien parejo.

En lo que respecta al agua, Macarena Ceballos vuelve al ruedo tras su muy buen debut, esta vez, en la eliminatoria de 200 metros pecho femenino, mientras que en remo habrá acción por duplicado por las semifinales de doble scull ligero. En vela, Francisco Saubidet va por su séptima regata.

A los otros dos seleccionados que hay que seguir de cerca son al vóley y al balonmano masculino, que tienen que ganar para poder acomodarse en sus grupos tras perder en sus arranques. El equipo de Méndez se mide contra Japón a partir de las 9 de la mañana por la segunda fecha, mientras que el de handball chocará ante Dinamarca.

CRONOGRAMA COMPLETO DE ARGENTINA MIÉRCOLES 31 DE JULIO

En BMX, Torres va por la primera medalla de Argentina.

3:00 Triatlón: Romina Biagioli en triatlón

5:00 Hockey: Las Leonas vs. España por el tercer partido del grupo B

6:00 Natación: Macarena Ceballos por la eliminatoria de 200 metros pecho

6:14 Remo: Alejandro Colomino y Pedro Dickson por la semifinal de doble scull ligero

6:34 Remo: Sonia Baluzzo y Evelyn Silvestro por la semifinal de doble scull ligero

7:00 Tenis: Sebastián Báez (18°) vs. el griego Stefanos Tsisipas (11°) por octavos

8:00 Vóley: Argentina vs. Japón por su segundo partido del grupo C

8:15 Tiro con arco: Damián Jajarabilla vs. Amirkhon Sadikov por la segunda ronda

9:00 Vela: Francisco Saubidet por las regatas 7 a 11 del windsurf

9:00 Vela: Chiara Ferreti por las regatas 8 a 12 del windsurf

9:44 Ciclismo: José Torres por la final del BMX

14:00 Tenis: horario aproximado de Francisco Cerúndolo (26°) vs. Casper Ruud (9°) por octavos.

16:00 Handball: Los Gladiadores vs. Dinamarca por su tercer partido del grupo B