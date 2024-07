Las Leonas dieron vuelta un partido complicado y vencieron 4-2 a Sudáfrica en los JJOO

Agustina Gorzelany, con un triplete a partir de córner corto, y Julieta Jankunas firmaron una remontada de Las Leonas ante Sudáfrica (4-2) en su segundo partido en los Juegos Olímpicos de París 2024 que les permite enfocar hacia los cuartos de final y optar al podio por sexta vez desde Sídney 2000.

El equipo de Fernando Ferrara se encontró dos veces por debajo en el marcador, ante la efectividad de las africanas en el córner corto, pero su reacción llegó a tiempo y en cinco minutos anotaron tres goles en el último cuarto que dejaron sin respuesta a su rival y suponen tres puntos de oro en su aspiración olímpica.

Sorprendidas por Sudáfrica, que se adelantó en el marcador, Agustina Gorzelany marcó el primer gol para empatar al inicio del segundo cuarto y repitió acierto en otras dos ocasiones con el marcador en contra (1-2) en el tramo final, rematado con un gol de Julieta Jankunas.

La reacción de Las Leonas se concretó en cinco minutos del último cuarto, después de ocho intentos frustrados de córner corto y de ver cómo las africanas contrarrestaban el acoso de su salida desde el principio del encuentro, que prácticamente empezó con una decisión del videoarbitraje en su contra.

A Sudáfrica le costó llegar con orden al área rival, pero pudo hacerlo y no perdonó cuando lo hizo. Tuvo dos córners cortos y convirtió los dos. Marie Louw ejecutó a la perfección el arrastre en el primero, validado por el videoarbitraje en el último minuto del primer cuarto, y Kayla de Waal repitió acierto antes del descanso.

Gorzelany no pudo calmar el juego en su primer intento y aunque la rabia de su equipo afloró en París con el 1-1, no logró ampliar la diferencia y Sudáfrica ganó en llegada. Taheera Augousti, muy rápida por la banda derecha, pasó en una contra la bola a Celia Seerane, que Cosentino paró con un pie, pero la portera argentina no pudo hacer lo mismo en el córner corto de De Waal.

Sudáfrica jugó a conservar su ventaja y su papel de revelación, pero la frustración de Las Leonas volvió a ser garra letal en el tramo final y firmaron tres goles en cinco minutos.

Argentina, con 6 puntos, jugará el miércoles con España, que le ganó a Gran Bretaña (2-1) en su debut y este lunes empató con Estados Unidos (1-1). Sudáfrica, que también perdió con Australia (2-1), se medirá ante Gran Bretaña.

