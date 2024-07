La agenda completa de los argentinos en los Juegos Olímpicos para el martes 30 de julio

Los Juegos Olímpicos de París 2024 no tienen descanso. Este martes, la agenda continuará a pleno con diferentes atletas argentinos que saldrán al ruedo tanto en individuales como en equipos. La expectativa está puesta en el fútbol, que buscará su clasificación a los cuartos de final y también en Los Leones, que se juegan la última chance de acomodarse en la zona luego de dos partidos sin victorias.

El equipo de Javier Mascherano se medirá con Ucrania desde las 12 (mismo horario para Marruecos-Irak) buscando un empate que le permita llegar a los cuartos de final. El entrenador hará tres variantes respecto al once que logró el triunfo en la fecha dos: adentro Gondou, Luján y Simeone, afuera Beltrán, García y Hezze.

Los Leones están obligadísimos a ganar tras un arranque sin triunfos. El elenco albiceleste perdió en el estreno contra Australia y dejó pasar una gran oportunidad con el empate sobre el final ante La India en la segunda fecha. Por eso, un triunfo ante Nueva Zelanda (también a las 12) lo acomodaría en la zona. Irlanda y Bélgica, los rivales restantes.

En windsurf, complicado por el poco viento, habrá nueva tanda de regatas para Francisco Saubidet y Chiara Ferretti, buscando mejorar sus rendimientos tras sus estrenos en este lunes. Las condiciones climáticas han complicado mucho el arranque de la disciplina, que estaba prevista para el domingo pero tuvo que postergarse para el inicio de la semana.

Pero esos no serán los únicos en salir a escena porque José Torres hará su debut en ciclismo, con el freestyle de BMX, en una de las pruebas de mayor riesgo que tienen estos Juegos Olímpicos. Además, en tenis buscarán seguir adelante Carlé/Podoroska, Mariano Navone y Carlé/González.

CRONOGRAMA COMPLETO MARTES 30 DE JULIO

Los Leones, obligaos a ganar.

7:13 Vela: Francisco Saubidet, primera de cinco regatas del windsurf masculino

7.33hs Vela: Chiara Ferretti, primera de cinco regatas del windsurf femenino

8:45 Tenis: horario aproximado para Mariano Navone contra el italiano Lorenzo Musetti por segunda ronda

8:45 Tenis: horario aproximado para Nadia Podoroska y Lourdes Carlé vs Sara Sorribes y Cristina Bucsa

10:12 BMX: José Torres, por la clasificación de BMX freestyle

10:30 Tenis: horario aproximado para el debut de Podoroska y Máximo González ante los estadounidenses Coco Gauff y Taylor Fritz en dobles mixtos.

12:00 Hockey sobre césped: Los Leones vs. Nueva Zelanda, tercer partido por el grupo B

12:00 Fútbol: Argentina vs. Ucrania, tercer partido por el grupo B