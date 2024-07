La agenda completa de los argentinos en los Juegos Olímpicos para el lunes 29 de julio

Tras un fin de semana repleto de acción deportiva con el grueso del inicio de los Juegos Olímpicos de París 2024, el lunes seguirá con el periplo en las diferentes disciplinas. Para la legión argentina habrá acción para varios representantes que saldrán al ruedo en vela, hockey sobre césped, tenis y balonmano masculino.

La actividad comenzará tempranito con la presentación de Los Leones, obligados a recuperar terreno tras su debut con derrota contra Australia. Su rival será otra potencia como La India. Luego, en vela habrá doble presentación, mientras que Las Leonas intentarán sumar su segundo triunfo en fila ante Sudáfrica.

Tras un gran domingo, el tenis buscará seguir sumando triunfos con sus representantes. Es la primera vez que dicho deporte suma cinco jugadores en segunda ronda (Carlé, Cerúndolo, Etcheverry, Baéz y Navone). El día culminará con Los Gladiadores, necesitados de un triunfo luego del bautismo con caída ante Noruega.

Agenda completa del lunes 29 de julio

Los Leones, obligados a sumar.

7:45 Hockey sobre césped: Los Leones vs India

8:30 Tenis femenino: Lourdes Carlé vs Cauff

Segundo turno de las 7:00 Tenis masculino: Francisco Cerúndolo vs Humbert

Segundo turno de las 7:00 Tenis masculino: Tomás Etcheverry vs Safiullin

Cuarto turno de las 7:00 Tenis femenino: Podoroska-Carlé vs María-Korpatsch

Cuarto turno de las 7:00 Tenis masculino: Sebastián Baéz vs Hassan

10:43 Vela: Chiara Ferreti en regatas 5 a 8 IQ Foil.

11:01 Vela: Francisco Saubidet en regatas 5 a 8 IQ Foil.

12:30 Hockey sobre césped: Las Leonas-Sudáfrica

16:00 Balonmano masculino: Los Gladiadores-Hungría