Sorpresa en los JJOO: la nadadora e influencer paraguaya Luana Alonso anunció su retiro con 20 años tras quedar eliminada

Este sábado comenzó la natación en los Juegos Olímpicos de París 2024. Tras la primera prueba de 100 metros estilo mariposa en la categoría femenina, se dio un sorpresivo anuncio de una de las mejores deportistas sudamericanas en la disciplina. La nadadora, modelo e influencer paraguaya Luana Alonso, que quedó sexta con un registro de 1:03.09, comunicó tras su eliminación que se retira de la actividad deportiva.

"No me fue como yo quería, lastimosamente, pero estoy muy sentimental porque fue mi última carrera y ya me retiro de la natación", declaró ante los micrófonos de Claro Sports a la salida del natatorio. "Fueron 18 años y tengo tantos sentimientos, pero lastimosamente tomé la decisión de dejar. Estoy muy feliz que mi última carrera sea acá en los Juegos Olímpicos", agregó al borde de las lágrimas.

Mirá el video

Además, le dedicó unas palabras a su país: "Tal vez no me fue como yo quería, le pido perdón a Paraguay de corazón, pero hice lo que pude a pesar de varias cosas que me pasaron antes. Pero estoy feliz de estar acá y de retirarme con el estadio lleno". Este mensaje fue bastante similar al que publicó en su cuenta de Instagram, donde también anunció su decisión.

El anuncio de Luana Alonso en su cuenta de Instagram. (Foto: @luanalonsom)

Esta noticia es más que sorpresiva, ya que si bien anteriormente había dicho que concluiría su carrera antes de los 30 años, nadie se esperaba que lo hiciera tan anticipadamente y en su primera cita olímpica. Muchos atribuyeron que esta determinación tuvo que ver con su temprana eliminación en París 2024, pero Alonso se encargó de desmentirlo en sus redes sociales.

Gente, mi decisión ya tome tiempo atrás! No fue por los juegos! Así que nada, me queda solo agradecerles a todos los que me apoyaron siempre ??uD83DuDE4CuD83CuDFFB?? — Luana Alonso OLY (@luanalonsom) July 27, 2024

"Gente, mi decisión ya la tomé tiempo atrás. ¡No fue por los juegos! Así que nada, me queda solo agradecerles a todos los que me apoyaron siempre", publicó la ahora exnadadora en su cuenta de X (ex Twitter), dando fin a las especulaciones.

En cuanto a su futuro, en la misma nota con Claro Sports aseguró que ya tiene decidido lo que va a hacer a partir de este momento. "Voy a irme a estudiar a Estados Unidos, a seguir mi carrera en Ciencias Políticas. Y, por qué no, quiero ser ministra de Deportes algún día, porque sé lo que sufren todos los deportistas y quiero impulsar el deporte", concluyó.