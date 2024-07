Los Pumas 7's cayeron ante los All Blacks y no podrán ser quintos

Luego de haber caído ante Francia en el duelo por cuartos de final, Los Pumas 7'S cayeron 17-12 ante Nueva Zelanda en el duelo de semifinales en busca del quinto puesto en los Juegos Olímpicos de París. Los dirigidos por Santiago Gómez Cora no tuvieron su mejor actuación y deberán luchar por el séptimo lugar desde las 13 ante Estados Unidos.

En la primera mitad, Nueva Zelanda fue quien golpeó primero con el try de Akuila Rokolisoa, que además anotó la conversión para el 7-0 inicial. Luego de varios minutos sumamente parejos, el seleccionado argentino comenzó a inclinar la cancha a su favor y pudo llegar al empate gracias al aporte de Tobías Wade, que anotó el try y su respectiva conversión para el 7-7 con el que culminó la primera etapa.

En el segundo tiempo, el representativo nacional salió decidido a ganar el encuentro y a los tres minutos logró revertir el marcador luego de una gran jugada colectiva. Luciano González anotó un nuevo try para dejar el 12-7, ya que la conversión no fue precisa. A falta de veinte segundos para el final, los oceánicos llegaron al empate con el aporte de Leo, pero no lograron la conversión y la historia se extendió rumbo al tiempo extra.

El alargue fue sumamente parejo y muy disputado, pero fueron los All Blacks quienes terminaron marcando la diferencia definitiva de la mano de Andrew Knewstubb, quien le terminó dando el triunfo con un try sobre el final para decretar el 17-12 definitivo. Ahora, Los Pumas 7's deberán jugar por el séptimo y octavo puesto desde las 13 frente al combinado norteamericano.