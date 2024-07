La aclaración de Jorge Sampaoli al repudiable comentario sobre Dembélé: "Quise hablar de..."

Así como Enzo Fernández, Jorge Sampaoli también quedó en el centro de las críticas este fin de semana, por un repudiable comentario en una entrevista en la que habló de la Selección de Francia, en medio de la sensibilidad que generó el video viralizado en el que el volante de la Selección argentina se muestra cantando una canción xenófoba contra los jugadores afrodescendientes.

En este caso, el exentrenador también de la Selección argentina hizo un análisis del juego de algunos futbolistas que integran la selección gala y habló en específico de Ousmane Dembélé, con una frase que fue muy repudiada.

"Cuando todo se desborda, los demás jugadores son como espectadores que observan cómo terminará la acción. Saben que juega como un autista: empieza la acción y la termina solo. No tiene la capacidad de hacer brillar a un compañero, solo sabe cómo brillar él mismo", expresó.

Ousmane Dembélé. (Foto: @o.dembele7)

En medio de la ola de repudio generalizado, ahora Sampaoli utilizó sus redes sociales para aclarar sus dichos -si es que se puede- y dejar un pedido de disculpas para quienes se hubiesen sentido ofendidos. "Nunca fue mi intención referirme al autismo. Pido disculpas a cualquier persona. Quise hablar de individualidad. Más que nunca es una etapa en que hay que tener mucho cuidado con las palabras utilizadas”, manifestó en las historias de Instagram.

Lo cierto es que en la entrevista, ofrecida a la revista deportiva francesa So Foot, también hizo una definición del equipo francés: "Francia tiene una selección extraordinaria, pero necesita correr mucho y cuando los espacios se reducen no encuentra canales de ataque, a pesar de sus enormes capacidades individuales. A falta de pasadores y de juego combinado, el equipo depende enteramente de su solidez y de una buena jornada de sus jugadores ofensivos. No es mi idea del fútbol".