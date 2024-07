Rivadavia venció a Anzorena y estiró la definición del Apertura de básquet

En un verdadero partidazo, Rivadavia superó 80-74 a Anzorena y estiró la definición de la Superliga de básquet masculina al tercer partido. El Rojo de la Sexta tenía la oportunidad de definir la historia en Posta del Retamo, pero el conjunto del Este mendocino no se dio por vencido y ganó un choque emocionante. El domingo 14 en la Federación de Box se definirá al campeón desde las 20:30.

En el comienzo del duelo, Rivadavia se mostró mejor y llegó a sacar una diferencia de nueve puntos, pero el conjunto visitante logró emparejar las acciones sobre el final del primer cuarto y terminó igualando 23-23 con un gran nivel de Matías Estalles, uno de los puntos altos que tuvo el equipo de Nahuel Flores.

En el segundo capítulo continuó el golpe por golpe y el resultado fue cambiante, con dominio de ambos bandos. Sin embargo, fue el cuadro del Este mendocino el que volvió a sacar una distancia más que considerable antes del descanso, quedando 39-30 arriba en el tanteador con la segunda mitad por delante.

Anzorena no pudo definir la serie y el campeón se conocerá el domingo. (FBPM)

En el tercer cuarto, Anzorena tuvo una enorme reacción, la cual le permitió dar vuelta el marcador sobre los cinco minutos de juego. Pero el elenco de Sebastián Torre no se dejó intimar y sacó nuevamente su chapa de candidato para pasar al frente con 9 puntos de diferencia (56-47).

En el último periodo, Rivadavia no quitó el pie del acelerador, continuó acechando en ofensiva y llegó a estar once puntos por encima, pero los Rojos de la Sexta no tiraron la toalla y dieron una muestra de carácter excepcional, quedando a dos puntos con un minuto por jugar. En ese último suspiro, Khalil Adaro colaboró con un triple y el Naranja terminó sentenciando la historia con un 80-74 para estirar la serie a un tercer partido, el cual definirá al campeón del torneo Apertura de básquet masculino.