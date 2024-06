Con qué jugador reemplazará Mascherano la dura baja de Alan Varela en el Sub 23 de los JJOO

Javier Mascherano está ansioso por el comienzo de una nueva competición con la Selección argentina pero esta vez como entrenador. Después de todas las críticas que ha recibido y los pedidos de renuncia de la gente, el Jefecito fue convencido por la AFA, Messi y Scaloni para seguir en su cargo y quiere demostrar que puede llevar al país a lo más alto.

Más allá de que ahora todos estén enfocados en la Copa América, dentro de poco también comenzarán los JJOO de París 2024 y la Albiceleste irá por la medalla dorada. Mascherano cuenta con una gran camada de futbolistas y ya tiene prácticamente confirmados a los tres mayores que formarán parte de la delegación.

Javier Mascherano en acción con Argentina

(foto: archivo)

Uno de los futbolistas que formaba parte de la lista y que tenía un lugar asegurado en los Juegos Olímpicos era el ex Boca Juniors, Alan Varela, quién jugó una enorme temporada en Europa y despertó el interés de varios equipos. Sin embargo, el club portugués tomó la decisión de no cederlo y no podrá jugar la competición.

Al no ser un torneo oficial, ningún club está obligado a ceder a sus futbolistas y es por eso que el Porto cambió de opinión y no dejará ir al mediocampista que había sido titular en los dos amistosos de preparación que tuvo la Sub 23. Mientras tanto, Mascherano ya definió quién será su reemplazo.

Si bien todavía no es oficial, quién iría en su lugar sería Santiago Hezze. El jugador con pasado en Huracán, viene de tener una gran temporada con el Olympiacos de Grecia en donde supo consagrarse campeón de la UEFA Conference League tras vencer en la final a la Fiorentina.