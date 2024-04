¿Le ganó una apuesta a Messi? El particular saludo de Rojo en conferencia tras la victoria de Boca a Newell's

Marcos Rojo es liderazgo. Es el capitán de Boca y lo fue este sábado cuando el equipo enfrentó y venció a Newell's en Rosario, en un partido clave para la clasificación a la siguiente instancia en la Copa de la Liga. Los líderes son importantes en las muestras de carácter de un equipo y el zaguero demostró que está recuperando su ritmo futbolístico tras la lesión.

Finalizado el partido, Rojo ofreció una conferencia de prensa en la que dio una muestra de ese liderazgo, al reconocer el buen partido de sus compañeros y rescatar la victoria como forma de retribuir el esfuerzo de los jugadores que enfrentaron a Nacional Potosí en la altura. "Nos habíamos quedado acá y había que hacer el esfuerzo por los que viajaron. Teníamos que aprovechar el momento. Estamos funcionando cada vez mejor como grupo, merecimos la victoria allá (en Bolivia)".

Rojo es pieza calve en Boca.

Sobre el funcionamiento, agregó: "Muy contento con el rendimiento del equipo. En cada partido estamos creciendo mucho y jugando cada vez mejor. Lo que nos pide el técnico lo vemos reflejado en los partidos y eso es bueno". De hecho, se animó a pedir más: "Este equipo y este grupo no tiene techo, este Boca no tiene techo. Depende de nosotros".

Luego de que finalice la conferencia de prensa, Rojo pidió mandar un mensaje y expresó: "Déjame aprovechar para mandarle un saludito a Leo y ojalá que no se olvide de pagar la apuesta". La lectura más evidente es que probablemente haya sido dedicado a Lionel Messi, reconocido hincha de Newell's con quien compartió mucho tiempo de Selección argentina, y hasta tiene un vínculo personal.

Además de Messi, Rojo habló de otro compañero de Selección como es Ever Banega, quien lo enfrentó en la cancha. "Es muy lindo verlo, hace rato que no lo veía. Es un gran amigo, compartimos muchas cosas. Me cag... de risa. Terrible jugador. Le decía que estaba muy bien".