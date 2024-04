La fuerte advertencia de Mariano Closs sobre Messi en Inter Miami: “¿No tendrá ganas de…?”

Tras la eliminación de Inter Miami de la Concachampions, Mariano Closs realizó un interesante análisis sobre el presente de Lionel Messi en Estados Unidos y se preguntó si el astro seguirá teniendo ambiciones después de la Copa América con la Selección argentina, teniendo que la MLS no es una liga competitiva.

Messi resaltó el nivel de Messi y apuntó contra sus compañeros.

“La verdad que él quiere jugar siempre, porque se veía que retrocedía para agarrar la lanza y ponerse el equipo al hombro. Ayer fue una cátedra de fútbol de parte de los mexicanos y expuso mucho al equipo de Messi. Hoy tiene el incentivo mayor que es la Copa América, porque está muy bien él. Ayer no hubo un jugador que ayudara. ¿Habrá motivación post Copa América?“, dijo.

Luego, agregó: “No sé si la Copa del Mundo también es su objetivo. A mí me cuesta creer que en el fútbol de los Estados Unidos encuentre motivación. ¿No querrá venir al fútbol argentino en vez de seguir jugando ahí? De verdad lo digo. El fútbol de Estados Unidos no me parece competitivo, ayer quedó demostrado".

"Si el tiene ganas, por la esencia que tiene, ¿no tendrá ganas de darle el gusto al fútbol argentino?. Él necesita motivaciones. Ojo, tiene 37 años y después de la Copa América por ahí dice ‘hasta acá, estoy conforme con mi vida futbolística’. Todos somos ambiciosos y queremos verlo un rato más. Pero si llega a tener ese cosquilleo futbolístico, hay un techo”, cerró.