El particular motivo por el cual Ricardo Gareca dejó afuera a una figura de la Selección de Chile

Tras unas semanas de deliberación y luego de haber puesto fin al ciclo de Martín Lasarte, Riardo Gareca asumió en la Selección de Chile a finales de enero y con la próxima fecha FIFA de amistosos este mes, dio a conocer este viernes su primera convocatoria.

La lista de jugadores cuenta con varias caras conocidas para el fútbol argentino, porque son jugadores que o bien juegan en el ámbito local o bien lo hicieron en algún momento. Por ejemplo, se encuentran convocados Paulo Díaz (River), Mauricio Isla (Independiente), Thomas Galdames (Godoy Cruz), Rodrigo Echeverría (Huracán) y Javier Altamirano (Estudiantes).

uD83DuDCCB?? La primera nómina de Ricardo Gareca en #LaRoja uD83CuDDE8uD83CuDDF1 pic.twitter.com/EgcvOFc6ML — Selección Chilena (@LaRoja) March 8, 2024

De hecho, también hay argentinos en la lista, que juegan en nuestro fútbol y se han nacionalizado. Se trata del neuquino Gabriel Arias y el marplatense Matías Catalán.

Sin embargo, la novedad más llamativa es la ausencia de unos de los predilectos de la hinchada chilena, el inglés nacionalizado chileno Ben Brereton quien se quedó afuera por un motivo más que particular: no hablar español.

Ben Brereton.

Para Ricardo Gareca, este punto es fundamental y así lo explicó en conferencia de prensa. "Me llamó la atención que no hable español bien. No es un impedimento, pero me gustaría que hable español, lo considero fundamental para estar en la Selección, para la comunicación dentro y fuera del campo de juego", declaró el Tigre.

Brereton nació en Stoke on Trent y actualmente juega en el Sheffield United de la Premier League. Su madre es Andrea Díaz, quien le brindó la nacionalidad para que pueda jugar para Chile. Entre sus antecedentes se encuentra haberle marcado a la Selección argentina en Eliminatorias, de cabeza ante el Dibu Martínez.

Sin Brereton, ni Vidal ni Medel, con Alexis Sánchez y Carlos Palacios, la Selección de Chile jugará ante Albania el 22 de marzo en Parma y ante Francia el 26 en Marsella. Será el debut de Gareca en el banco.