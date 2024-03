La tremenda banca de Ortigoza a Insua en medio de las internas en San Lorenzo

Néstor Ortigoza es palabra autorizada a la hora de hablar sobre la vida de San Lorenzo. El actual coordinador del fútbol profesional del Ciclón apoyó de forma contundente a Ruben Darío Insua tras las internas que reveló el entrenador y aseguró que en este momento hay que respaldarlo más que nunca.

"Lo que yo digo es que las elecciones ya se terminaron. Todos tenemos que alinearnos, por el bien de San Lorenzo, bajo la línea del presidente (Marcelo Moretti) más que nada", expresó quien supo ganar la Copa Libertadores del 2014 en declaraciones a D Sports Radio.

Insua se prepara para el inicio de la Copa Libertadores.

Posteriormente, Ortigoza añadió: "El presidente viene haciendo las cosas bien, los que se tienen que adaptar son los que están alrededor. Son nuevos, para algunos es su primera experiencia, hay que tener la piel un poco más dura y no hay que asustarse. San Lorenzo es un club enorme".

"Nosotros tenemos cercanía con la gente y no hay que fastidiarla. Tenemos un técnico que es de la casa, que quiere al club y que hace respetar la camiseta. Que no haya tenido un gran comienzo no significa que lo tengamos que echar. Hay que respaldarlo más que nunca", agregó.

Los dichos de Ortigoza se deben a las declaraciones de Insua antes de la victoria frente a Sarmiento de Junín, cuando el mismo director técnico manifestó: "Es obvio que hay alguien interesado en debilitarnos. No sé quién es, lo que sí me consta es que es de adentro".