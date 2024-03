Un exjugador de la Selección argentina apuntó contra el Papu Gómez: "Jamás me pidió perdón; ni un mensaje"

Lucas Biglia, quien anunció su "retiro forzoso" del fútbol hace un mes debido a un motivo familiar, dio una entrevista en la que recorrió su larga trayectoria como futbolista y se refirió a un viejo suceso desafortunado con un campeón del mundo en Qatar 2022.

El finalista con la Selección argentina del Mundial de Brasil 2014 reveló un detalle que lo dejó marcado tras una situación con Alejandro "Papu" Gómez, quien hoy está suspendido por dos años tras arrojar positivo un antidoping en noviembre de 2022.

Cuando Biglia jugaba en Milan y estaba a un mes de disputar la Copa del Mundo en Rusia 2018, en un partido por la Serie A recibió una terrible patada de Gómez (en ese momento jugador de Atalanta), justo en el mismo lugar donde había sufrido una lesión en dos vértebras, que casi lo deja afuera del máximo certamen.

Mirá el video

El exfutbolista de Independiente hizo referencia a su último encuentro con el Papu: "¿Sabés cuándo me lo volví a cruzar? Hace 20 días, en un torneo de pádel, acá. Escuchá: mi hijo lo ve y me dice, ‘papá, me quiero sacar una foto con el Papu’. Y… andá a sacártela, ¿qué le iba a decir, que no porque una vez me rompió todo?

En esa misma línea, se sinceró y confesó que esperaba un gesto de su colega que jamás le llegó: "Antes, por intermedio de amigos, el Tanque Denis me pidió permiso para hablar con él. Y el Papu le dijo que estaba todo bien, que tenía la mejor conmigo. Él dijo eso, pero jamás me mandó ni un mensaje ni me llamó nunca".

Por último, Biglia confirmó que finalmente su hijo se pudo sacar la foto con el campeón del mundo y que intenta dejar aquella desafortunada jugada en el olvido: "Y ya pasaron seis años. ‘Loco, mirá, te pido mil disculpas’, algo así. Yo no soy rencoroso, pero si te portás así, tengo que pensar que no lo hiciste de buena fe. Alessio quería la foto… y tiene la foto".