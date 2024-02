Miguel Ángel Russo y su vida post cáncer: "Las quimioterapias son duras; el tratamiento va a ser permanente para sentirme bien"

Miguel Ángel Russo tiene 10 títulos en su carrera, contando los conseguidos en Boca, Central, Estudiantes, Lanús y Millonarios. Sin embargo, a ellos bien se le podría sumar uno de los más importantes: haber superado la etapa más dura del cáncer.

El entrenador padeció esta etapa mientras dirigía al equipo de Bogotá y disputaba la final ante Independiente Santa Fe por el Clausura de la Liga Dimayor en el año 2017. Final en la que Millonarios se terminó imponiendo.

En una entrevista difundida este miércoles por la señal de TyC Sports, el vigente entrenador campeón de la Copa de la Liga contó cómo transitó aquellos días de hospitales y quimioterapias y cómo el fútbol colaboró para sobrellevarlo. "Me ayudó muchísimo el fútbol. No sé porqué, cuando teníamos ese partido, pensaba casi siempre en eso y lo que menos se pasaba por mi cabeza era la enfermedad".

Mirá el video

Luego se acordó de las personas que estuvieron junto a él: "Obviamente que Mónica (su pareja) y mis hijos me ayudaron un montón, pero también la charla con (Joan) Serrat". Si, el cantante español que le dio aliento durante el proceso.

En un momento, una bacteria intrahospitalaria complicó su situación y fue necesario intervenirlo. Su estado lo obligó a dejar el cargo. Sin embargo, aún recuerda cuando se hizo presente en la final mencionada y hasta recibió medalla."Mis ayudantes de campo sabían todo y pensaban que estaba loco, pero yo lo tomo como algo natural en mi vida porque siempre fui desafiante en ese sentido, sino no estaría donde estoy. Siempre busqué algo más. Salí campeón hace dos meses y ahora quiero salir campeón de nuevo. Estoy como si no hubiese ganado nada", confesó Russo.

"La gente de Millonarios también me respetó muchísimo cuando yo tenía un estado deplorable. Las sesiones de quimioterapia te transforman, pasás a otro estado. Nadie me hizo ningún comentario", agregó.

Finalmente, confesó que no todo está cerrado en cuanto a la enfermedad, porque la prevención para que no vuelva a resurgir el cáncer continúa. "El tratamiento es permanente para sentirme y bien y mejorar, pero es duro. No sabés por dónde te puede atacar el cáncer una vez que ya lo tuviste. Mucha gente me ayudó, entonces yo trato de retribuir esa ayuda como una cara visible que demuestra que se puede salir adelante", concluyó Russo.