El importante motivo por el que Marcos Rojo no irá ni al banco de suplentes en Boca ante Lanús

Lanús recibirá a Boca en la Fortaleza este domingo a las 21.30 horas y Marcos Rojo, que no sumó minutos oficiales en este 2024, no irá ni siquiera al banco de suplentes.

La idea de Diego Martínez y del cuerpo técnico del Xeneize era que el zaguero tenga minutos para llegar al Superclásico, pero luego de algunas conversaciones con los médicos del plantel, se llegó a un acuerdo para que el ex Estudiantes no viaje al Sur debido a que todavía no completó ni una semana de entrenamientos.

Rojo no irá a Lanús y todavía está en duda para el Superclásico.

Rojo se volvió a incorporar a las prácticas con sus compañeros este último jueves, a solo tres días del duelo ante el Granate. Es por eso que todavía deberá esperar para volver a vestir la Azul y Oro en este año.

Dejando de lado esta fecha, el defensor de 33 años deberá esperar para ver si puede llegar a estar convocado para el partido frente a River, al que podría llegar desde lo físico, pero difícilmente sea titular debido a la falta de ritmo. Además, Cristian Lema, Nicolás Valentini y Nicolás Figal atraviesan un gran presente.

Otro futbolista de peso que se reincorporará al equipo frente a los de Zielinski será Edinson Cavani, que estará en el banco de suplentes en Lanús y es probable que sume algunos minutos para no llegar sin rodaje al Superclásico.

El gran partido entre River y Boca en el Más Monumental se disputará el próximo 25 de febrero a las 17 horas. Hasta el momento, ambos equipos están invictos en la Copa de la Liga.