El palazo de Menotti a Brasil tras quedarse sin Juegos Olímpicos: “Me da vergüenza; están en…”

Luego de la agónica victoria de la Selección argentina Sub 23 sobre Brasil en el Preolímpico, Cesar Luis Menotti se mostró contento por el pasaje a los Juegos Olímpicos y fue muy duro con la Canarinha por su flojo presente.

En un mano a mano con DSports Radio, el Director General de Selecciones Nacionales de la AFA halagó el proyecto de Mascherano: "Feliz porque cuando los resultados pertenecen a estructuras sólidas y que no son solamente resultados, eso a uno lo reconforta. A veces solo ganan porque se ganan y otra vez se gana porque se trabaja y respalda una idea. Es un paso importante, satisfactorio para el mundo del fútbol nuestro".

El festejo de Gondou tras el gol a Brasil. (Foto: EFE)

Además, el DT campeón del mundo en 1978 se expresó sobre la situación actual de la Verdeamarela: "Hay una decadencia donde prevalece más el negocio, donde no se defiende la participación en la Selección y ni la representatividad de los clubes que le da lo mismo. Yo creo que Brasil ha perdido".

"Me da vergüenza a veces escucharlo y sentirlo porque me tocó vivirlo en la época más brillante en la historia del fútbol brasilero, viviendo en Brasil el Mundial de 1970, y vi toda la preparación, todo lo que significaba en Brasil cuando nosotros en ese momento estábamos en el hombre a hombre o el stopper. Me parece que hay una decadencia cultural, están en otro mundo y no puedo entenderlo. Me pasa que no entiendo cómo se puede jugar tan mal, cómo se puede jugar sin ideas y sin sostener su historia brillante del fútbol brasileño. Bienvenido sea que con nosotros no anden bien", continuó Menotti.

Por último, cerró con su opinión acerca de la actualidad de la Selección argentina: "Argentina ha logrado algo que para mí es fundamental, que la Selección Argentina volvió a sentir la representación, el futbolista siente que está representando al fútbol argentino, que es lo que ha fortificado esta conducción de la AFA y era lo que había que hacer. Fortificar la relación entre la Selección y el pueblo. Deberíamos insistir un poco en la competencia en la Argentina pero esto se había perdido. Ahora la gente está feliz y el equipo ha encontrado un respaldo de seriedad en la conducción".