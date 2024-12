¿Vuelve? La sorprendente confesión de Agustín Rossi que enloquece a todo Boca: "Son cosas que..."

Agustín Rossi, actual figura del Flamengo, no descarta volver al club que lo catapultó a la élite del fútbol. En un diálogo revelador, el arquero dejó abierta la posibilidad de regresar a Boca Juniors, asegurando que las diferencias del pasado podrían resolverse, aunque aclaró que no es un plan a corto plazo. "Nunca descarto volver a Boca, son cosas que se pueden dar. En su momento, pasó algo similar con Pol Fernández, y terminó volviendo", afirmó el arquero en diálogo con TyC Sports.

Las palabras de Rossi no solo despertaron ilusiones entre los hinchas, sino que también pusieron el foco en su relación pasada con Juan Román Riquelme. Su salida de Boca no fue sencilla: la decisión de no renovar su contrato generó tensiones con la dirigencia. Sin embargo, el arquero se mostró conciliador respecto a posibles charlas futuras. "Siempre se pueden limar asperezas, lo que pasó son cosas del fútbol", expresó, dejando la puerta entreabierta a reconciliarse con el presidente del club.

Tras surgir en Chacarita, Rossi llegó a Boca desde Defensa y Justicia y en su paso por el Xeneize disputó 151 partidos oficiales en los que recibió 111 goles (sufrió un gol cada 122 minutos). Sumó 80 victorias y una impresionante efectividad en penales: atajó 16 de los 54 que le ejecutaron. Sus actuaciones, especialmente en momentos decisivos, lo convirtieron en uno de los referentes más recordados por los hinchas. Llegó desde Defensa y Justicia en 2017 y a principios de 2023 fue cedido a Al Nassr hasta llegar libre al Flamengo 6 meses después.

Desde su llegada al club brasileño, Rossi se consolidó como titular indiscutido. Acumula 76 partidos y 36 vallas invictas. Con el futuro de "Chiquito" Romero en duda, su éxito en el gigante carioca refuerza la idea de que, en caso de regresar a Boca, llegaría con un perfil aún más experimentado y competitivo.