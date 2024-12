Qué dijo Costas del tremendo enojo de Juanfer Quintero al reemplazarlo ante River: “Se calentó y…”

Juan Fernando Quintero jugó este sábado un partido muy espacial ante River Plate por la fecha 27 de la Liga Profesional, el último del 2024. Frente a su ex club, fue uno de los mejores jugadores de la noche en el Cilindro de Avellaneda y dio la asistencia para el gol de Maxi Salas que le dio el triunfo a Racing en el clásico, el primero desde 2017 y tras 11 duelos sin lograrlo.

Sin embargo, su juego no fue lo único destacado que tuvo el colombiano durante el encuentro. En el que era su regreso a la titularidad tras la obtención de la Copa Sudamericana, promediando los 30 minutos del segundo tiempo, Gustavo Costas decidió reemplazarlo por Martín Barrios, cosa que no le gustó ni un poquito.

El enojo de Juanfer Quintero con Gustavo Costas

Mientras abandonaba el campo bajo la ovación de los hinchas, de vio cómo Juanfer protestaba en una clara muestra de que quería seguir jugando. Al llegar al banco, no saludó al DT y, según lo que se pudo observar en las imágenes de la transmisión oficial, pareció proferirle algunos cuantos insultos.

Las declaraciones de Costas sobre el enojo de Juanfer

Ante semejante episodio, el entrenador fue consultado en conferencia de prensa sobre la llamativa reacción de Quintero. Sin embargo, este se lo tomó de manera risueña: "Se calentó, sí... Y bueno, está bien que se enoje. Son momentos...", respondió con una sonrisa en su rostro, restándole dramatismo al asunto.

En ese sentido, le preguntaron sobre si intentará hablar con el mediocampista para que se quede en Racing, ante los rumores de su posible regreso a River. "¿Convencerlo? No, yo no tengo que convencer a nadie. Además no le puedo decir nada porque no sé que si yo me voy a quedar", advirtió Costas de manera tajante. Y aclaró: "A Juanfer lo tienen que convencer desde otro lado", dando a entender que esa tarea le corresponde a la dirigencia del club.