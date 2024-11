Rivadavia no pudo ante Provincial de Rosario en Liga Argentina

Rivadavia volvió a caer en la Liga Argentina de básquet y no logra enderezar su rumbo en el campeonato. En el inicio de su gira en condición de visitante, el Naranja perdió ante Provincial de Rosario 82-42 y tendrá que reponerse en el duelo de este jueves ante Centenario de Venado Tuerto.

Tras el tropezón sufrido en casa ante Barrio Parque, los dirigidos por Sebastián Torre viajaron rumbo a la ciudad santafesina en busca de una victoria, pero el desempeño que se vio en la cancha no fue el mejor y los Rojos aprovecharon al máximo la situación para obtener un triunfo con amplia diferencia.

Rivadavia cayó ante Provincial de Rosario. (Prensa Provincial de Rosario)

Ya en el primer cuarto, Provincial no dejó dudas en ofensiva y sacó una diferencia de once puntos (27-16). En el segundo capítulo, los rosarinos no sacaron el pie del acelerador, ampliaron la ventaja y llegaron con gran tranquilidad al complemento con un contundente 39-20.

En la segunda mitad no hubo grandes modificaciones en el desarrollo del encuentro y el equipo local terminó de sentenciar la historia ante un Rivadavia que no tuvo su mejor noche. De esta manera llegó el 82-42 definitivo y un nuevo golpe para el conjunto mendocino, que buscará reponerse este jueves con el choque ante Centenario de Venado Tuerto, programado para las 21:30.