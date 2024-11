La cruda advertencia de Gareca pese al 4-2 de Chile a Venezuela: “No hay nada para festejar”

Cinco derrotas y tres empates pasaron para que Ricardo Gareca consiguiera su primera victoria como director técnico de la Selección de Chile. Este martes, en el último partido del año, la Roja consiguió un verdadero triunfazo ante la siempre difícil Venezuela, la cual venía de igualar ante Brasil en condición de local, en Maturín.

Pese al desahogo y la explosión de los hinchas, el Tigre dijo presente en conferencia de prensa e intentó ponerle paños fríos a la situación, sabiendo que la situación está muy lejos de ser la que se esperaba en el inicio del ciclo: el equipo está penúltimo (solamente por encima de Perú) y a cuatro puntos del puesto de Repechaje a la Copa del Mundo 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

Chile, de la mano de Gareca, cerró el año con una victoria.

Para comenzar, Gareca fue tajante: "No tengo mucho para festejar. Simplemente ganamos un partido que es la obligación. Quiero agradecer a la gente porque vino predispuesta y le dio una inyección anímica a los muchachos. Era necesario que no perdiéramos esta oportunidad ante una gran Selección. Sirve para fortalecernos y transmitirle a la gente que la vamos a pelear. Sabemos que es difícil, pero depende de nosotros. Lo hablamos con los muchachos".

Al ser consultado sobre las chances mundialista, el DT de la Selección de Chile se mostró optimista: "Todo lo que depende de uno está dentro de las posibilidades y nunca hay que bajar los brazos ni perder la fe. Podemos decirle a la gente que estamos muy fuertes. No hay intención de bajarse de nada, sino que mantenernos unidos nos dará mejores posibilidades. Volver al triunfo me da la satisfacción de darle una alegría a la gente que vino entusiasmada".

"Estamos muy fuertes. Me gustaría llegar hasta las últimas consecuencias. No soy de bajar los brazos y estamos convencidos del jugador chileno. Tenemos que mejorar. Estas actuaciones dan muestra de que tenemos las condiciones. Remontar un partido así no es algo muy común y eso habla de la capacidad de los muchachos ante la adversidad. Más allá de reconocer que no es lo esperado, creo que de cara a lo que se viene podemos mejorar y levantarnos mucho. Dependemos todavía de nosotros. Si ganamos los seis partidos, estamos dentro", sentenció Gareca.