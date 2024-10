Gareca tajante tras el 0-4 de Chile ante Colombia: "Hoy no estoy para..."

Colombia fue completamente superior y goleó como local por 4 a 0 a Chile en la 10ª fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo Mundial 2026. Davinson Sánchez, Luis Díaz, Jhon Durán y Luis Sinisterra fueron los goleadores de la jornada. De esta manera Ricardo Gareca sigue sin poder ganar, sumó su cuarta derrota al hilo y ocupa el último puesto de la tabla.

El Tigre, en medio de las críticas y el enojo de los hinchas, dijo presente en conferencia de prensa: “En caliente es muy difícil dar una respuesta. Nos superaron en todos los sectores del campo. Nada que objetar. Es difícil hablar de algo que se evidenció: una superioridad de Colombia sobre nosotros. Nos costó hilvanar jugadas. A ustedes les duele, a nosotros también, que somos los protagonistas”.

Las declaraciones de Gareca

Al ser consultado sobre su continuidad, Gareca expresó: “No tengo la respuesta yo. Hoy no le puedo dar una respuesta concreta. Siempre me invaden cosas, a todos, de la misma forma que ustedes, yo también las siento, pero no estoy acostumbrado a tomar decisiones en caliente. Quiero pensar, enfriarme. Es un proceso difícil, complicado"

"Hoy no estoy para tomar una decisión. Necesito calmarme, enfriarme, estar con los dirigentes, con mi cuerpo técnico. Una decisión de abandonar el cargo no estoy en condiciones de manifestarla. Estoy acostumbrado a reflexionar cualquier decisión que tome”, sumó el por ahora DT de la Selección de Chile.

Para finalizar, Gareca sentenció: “Soy el responsable. Hay un 80 por ciento o un 90 por ciento que quiere que me vaya. La cuestión futbolística es responsabilidad nuestra, del cuerpo técnico. Si hay algo hasta el momento, de lo que he visto, es que en todos los partidos anteriores... no se olviden que en el partido anterior nos fuimos aplaudidos. Dimos una respuesta que nos hizo pensar en que podríamos reaccionar. No fue así. A partir de ahí, necesito un tiempo para no contestarle en caliente”.