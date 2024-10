El polémico ultimátum de Arturo Vidal al presidente de la asociación chilena por Gareca: “Ojalá que piense…”

La Selección de Chile llegó a su punto más bajo en mucho tiempo. Último en la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas con 5 puntos, está a 6 de la zona de repechaje (para un Mundial al que clasifican 7 de 10 equipos en Conmebol), acumula 4 derrotas consecutivas y ahora le toca visitar este martes a Colombia, uno de los seleccionados con mejor presente en el continente.

Ricardo Gareca, muy resistido por la prensa, hinchada y exjugadores, está en la cuerda floja. Para colmo de males, en medio de este delicado momento, debió desafectar a Carlos Palacios por "asuntos personales", lo que muchos interpretaron como que priorizó jugar con Colo Colo antes que con La Roja. Arturo Vidal, uno de los principales críticos del Tigre, aprovechó para bancar a su compañero en el Cacique y para volver a pegarle al DT.

El ultimátum de Vidal respecto de Gareca

"Yo no veo ningún problema en que un jugador tenga problemas y solicite no estar para poder arreglarlo. Me parece lo correcto, así que no le veo nada malo. Ya lo hablé con Carlitos, le dije que el equipo está con él. Pero ese no es el problema de la Selección", advirtió The King. "El problema es que el equipo anda mal y el entrenador tiene que mostrar un poco más en los partidos que vienen, porque todavía se puede pelear por clasificar al Mundial", se explayó.

En ese sentido, no se mostró optimista de que el combinado trasandino mejore su andar: "La verdad que es difícil. Así como está la cosa, no sé. Vamos a ver qué pasa contra Colombia, ojalá que muestren algo mejor, que el equipo se suelte, que empiece a jugar, que tenga una idea de juego y pueda sacar los 3 puntos. Si no, los que mandan tienen que tomar una decisión porque todavía se puede hacer algo. Todavía, matemáticamente, Chile no está eliminado, y hay jugadores que todavía le pueden dar mucho a la Selección y pelear mejor las Eliminatorias", señaló, comenzando a palpitar la salida del DT.

Por otro lado, Vidal descartó que vuelva a vestir la camiseta de La Roja con Gareca en el banco: "En este proceso no. Si hay otro proceso, seguramente estaré ahí, daré todo y pelearemos por clasificar al Mundial". Y concluyó con un ultimátum para la Federación Chilena: "Si no se gana contra Colombia, ojalá que el presidente piense bien en lo que viene".