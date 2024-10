Arturo Vidal se metió de lleno en la polémica de la Selección de Chile: "Sabemos que el fútbol permite que..."

En un momento muy negativo para la Selección de Chile, los conflictos no cesan y se desató la polémica. Este jueves cayó en condición de local por 2-1 frente a Brasil y tras la victoria de Perú ante Uruguay se hunde en el fondo de la tabla, además de complicar la clasificación al Mundial.

Para colmo, en la próxima fecha tendrá por delante un durísimo partido ante Colombia como visitante, que podrá ser crucial de cara a la clasificación y para la continuidad del entrenador argentino Ricardo Gareca, que de hecho ya puso en duda su futuro al mando del equipo, tras la derrota ante Brasil.

En el medio, se desató la polémica por Carlos Palacios. El futbolista de Colo Colo que podría llegar a Boca en enero, se retiró de la concentración de la Selección de Chile por "motivos personales", según se informó. Las especulaciones aseguran que el verdadero motivo son los partidos cruciales que debe afrontar con el Albo, ante Huachipato y Unión La Calera, por lo que habría dejado la Selección para regresar al club.

Vidal y Carlos Palacios.

Antes de acudir a la concentración, Palacios aseguró: "Todo jugador quiere representar a su país, pero también es un momento duro porque sabemos que no voy a poder jugar dos partidos que te pueden definir un año, o arruinar un año". Cuando escuchó esos dichos, el entrenador Ricardo Gareca dijo: "Lo cité sin tener conocimiento de esta declaración. No llegó a oídos míos. Hay que preguntarle a Carlos. No existe nada más importante que la Selección".

En el medio, estallaron las críticas también para con el volante y quien salió a defenderlo fue Arturo Vidal, compañero suyo en Colo Colo y acérrimo crítico de Ricardo Gareca en Chile. "Sabemos que el fútbol permite que muchos hablen, pero son pocos los que conozcan la verdad, hoy estamos contigo. Te quiero mucho, hermano, y acá estamos para ti y tu familia. El pueblo albo esta contigo… y lo que necesites, ahí estaremos…", posteó en Instagram el volante, que sumó una foto junto a Palacios en el festejo del gol ante River.