La tajante frase de Mascherano sobre el "Club de amigos" de la Selección

Javier Mascherano está a la espera del debut de la Selección argentina Sub 23 en el Preolímpico de Venezuela. La Albiceleste debutará en el Grupo B este domingo a las 20, ante Paraguay. En la previa el Jefecito habló en exclusiva con diario La Nación y recordó su paso por el seleccionado nacional.

Entre los diversos temas que tocó, el subcampeón del Mundial de Brasil 2014 recordó las críticas que recibió en su etapa como jugador: "¿Cuál club de amigos? ¿El que tuvo que pagar un chárter para la familia y para ir a jugar una final de América porque nadie ponía la plata? ¿El que se tenía que pagar los pasajes en business para venir a jugar? Si eso es una inadecuada autogestión… bueno. Después, los entrenadores… Si éramos tan poderosos, ¿por qué no siguió Sabella? Ni lo pudimos convencer. A Martino lo eligió Segura tras la muerte de Grondona. ¿A Bauza quién lo trajo? El Comité de Regularización. ¿Lo pedimos nosotros? No, ¿quién de nosotros lo había tenido a Bauza? ¿A Sampaoli quién lo trajo? Tapia. ¿Y quién lo había tenido de nosotros como técnico? Ninguno. Entonces, ¿cuál es la autogestión?".

La Selección argentina quedó en las puertas del título en Brasil 2014.

"Ahora, que cada uno se haga cargo de lo suyo. Yo me puedo hacer cargo de que perdí tres finales, o cinco, perdí las cinco, me hago cargo. Ahora, que los entrenadores se hagan cargo de que a los jugadores los elegían ellos, no los elegía yo. Y las reuniones con Sampaoli en Rusia… En todas las reuniones hubo testigos, estaba el presidente de la AFA", añadió Mascherano.

Posteriormente, el histórico jugador de la Selección argentina, añadió: "Ya está, me alcanza y me sobra. Si yo me hubiese manejado mal, hoy no estaría en la AFA. A mí me llamó Tapia para estar acá, no fue que vine un día y me metí de prepo. Me llamaron él y Scaloni. Esa es la verdad. Me han preguntado por qué me fui de la Sub 20 después del Sudamericano".

"Cuando notás que generás mucho ruido en un ambiente que está calmo, relajado, lleno de felicidad te preguntas: “che, si soy yo el que genero el ruido, mejor doy un paso al costado”. Después, te dicen que vos no sos un problema y bueno. Yo lo que no quiero es molestar", sentenció Mascherano.