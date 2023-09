La sorprendente frase del DT de Francia antes del debut con los All Blacks: "Estamos muy..."

16 años después de la primera vez, Francia albergará el Mundial de Rugby 2023 y el partido inaugural será por todo lo alto. En el Stade de France de París, los locales abrirán el telón de la Copa del Mundo ante nada menos que los All Blacks, un rival con el que supieron tener muchísima historia en ediciones pasadas. Más allá de que Nueva Zelanda siempre impone respeto (y hasta temor), el DT de Les Bleus se mostró muy entusiasmado de cara al enfrentamiento.

Fabien Galthié dirige a una Selección de Francia que llega con el empuje de ser local y un 2023 bastante bueno en cuanto a resultados, ya que perdió solo dos partidos de nueve que disputó. Sin embargo, los All Blacks llegan como favoritos, pero esto no es algo malo para el coach galo: "Estamos muy felices de jugar contra los All Blacks. El partido del viernes es una celebración, una alegría para nosotros. Es maravilloso", aseguró.

Todo listo en el Stade de France para Francia vs All Blacks.

Al ser repreguntado por su alegría, el DT de Francia, que viene de ser tercero en el último Seis Naciones, insistió en la gran oportunidad que significa debutar ante el equipo más importante de la historia: "¿Qué podría ser mejor que Nueva Zelanda? Este es un equipo que no ha perdido nunca en las fases de grupos de los Mundiales. Tiene tres Copas del Mundo en su haber [NdR: es el máximo ganador] y viene de ganar el Rugby Championship", señaló.

La historia en Mundiales entre Francia y Nueva Zelanda tiene varios capítulos históricos. Los All Blacks les ganaron dos finales a los galos, en la edición inaugural de 1987 y en 2011. No obstante, Les Bleus dieron el gran golpe en 2007 al eliminar a los hombres de negro en cuartos de final.

Al igual que en 2007, Francia quiere golpear a los All Blacks como local.

Por octava vez en el mano a mano, franceses y neozelandeses se verán las caras en el partido inaugural del Mundial de Rugby 2023. El encuentro comenzará a las 16 horas de Argentina y será televisado por ESPN y Star +.