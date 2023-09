Francia fue letal y le ganó a los All Blacks en el partido inaugural del Mundial

El Mundial de Rugby 2023 tuvo un verdadero partidazo inaugural. En un encuentro con muchos idas y vueltas, Francia tuvo un segundo tiempo casi perfecto y se llevó un triunfo muy importante ante los All Blacks, que se desmoronaron pese a ir adelante en el marcador durante mucho tiempo. De la mano de Tomas Ramos y Damian Penaud, los locales se impusieron por 27 a 13 e hicieron delirar al Stade de France en París.

Los tries del triunfazo de Francia ante los All Blacks en el debut

Los All Blacks golpearon muy rápido y anotaron su primer ensayo ya en el minuto 2, con un sensacional pase de pie de Scott Barret para que el ala Telea anotara. Pero Mo'unga no marcó el golpe de conversión Francia no se descompuso por el golpe y Thomas Ramos anotó un golpe de castigo en el minuto 6 para mantener en el partido a los "bleus", que hoy jugaron de blanco.

A partir de ahí se entró de una fase del partido intensa pero sin mucho peligro, en la que la solidez de ambas defensas frustraba los ataques de sus rivales. A pesar de sus bajas por lesión, el "pack" neozelandés resistió en el primer tiempo la embestidas frontales de los galos sin conceder ensayos, mientras que los All Blacks insistieron en buscar oportunidades en todo el frente del ataque y estuvieron más cerca de la línea de conversión que los galos. Ramos anotó otro golpe de castigo, tras una falta de De Groot en una melé, para poner por delante a Francia ante el delirio de la afición local, que no se cansó de cantar La Marsellesa. Mo'unga volvió a poner por delante a los All Blacks, pero poco les duró la alegría aporque otra melé derrumbada les costó otro golpe de castigo que transformó una vez más ramos Ramos.

Los tries de Telea no le alcanzaron a los All Blacks

Pero el zaguero francés falló su cuarto golpe, fruto de la indisciplina visitante y con 9-8 a favor de Francia se llegó al descanso. Los del gallo salieron como una tromba y estuvieron a punto de anotar, pero una rápida jugada de contraataque de los "kiwis" significó el segundo ensayo de Telea tras una gran penetración de Jordan. Mo'unga, que no tuvo una gran noche, volvió a fallar la conversión, lo que permitió a los franceses seguir muy cerca en el marcador.

Y aprovecharon su ocasión con un gran ensayo de una de sus grandes estrellas, el ala Damien Penaud, que volvió a transformar Ramos para poner a Francia de nuevo por delante (16-13). Muy poco después Jordan recibió una tarjeta amarilla por una jugada brusca sobre Ramos sin el balón en juego, lo que dejó a los All Blacks con un hombre menos durante diez minutos y complicó aún más sus posibilidades de recuperación. Ramos anotó otro golpe de castigo para abrir brecha 19-13 en el minuto 65 y a partir de ahí fue un festival francés, con otra falta transformada por el mismo y un nuevo jugador.

El ensayo final de Jaminet redondeó el marcador y subrayó una victoria de ensueño para Francia, que ha tenido históricamente en Nueva Zelanda a uno de los equipos que más derrotas les ha endosado.

Fuente: EFE