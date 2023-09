La advertencia de Francisco Urroz en la previa de Chile ante Los Pumas: "Jugar contra Argentina será..."

El próximo sábado, desde las 10 de la mañana argentina, Los Pumas jugarán ante Chile con el objetivo de conseguir una victoria para encaminar su clasificación a los cuartos de final del Mundial. El rival viene de sufrir una derrota durísima ante Inglaterra pero Francisco Urroz dejó en claro que jugar con el seleccionado albiceleste es una motivación extra y sueñan con el batacazo.

En conferencia de prensa, el jugador del Selknam, expresó: "Es un equipo conocido, pero no tanto. No hemos tenido la oportunidad de jugar contra su mejor equipo. Sabemos la experiencia de rugby que tienen, su juego de generar volumen. Será durísimo, muy físico. Tenemos que plantearlo muy bien para ser competitivos el mayor tiempo posible".

Chile espera por Los Pumas.

"Tendremos que tener la pelota el mayor tiempo posible. Ser certeros, mejorar las formaciones fijas y el juego con el pie. Uno siempre quiere jugar contra los mejores equipos y es una motivación jugar contra el mejor equipo de Argentina. Será interesante, histórico. Va a ser un lindo partido y ojalá podamos mejorar el partido de la semana pasada", agregó el fullback.

Luego, en la misma, deseó: "Éxito sería ser competitivo más tiempo, marcar tries, mejorar aspectos que hemos visto. Siempre queremos más", y se refirió al duro golpe sufrido con los británicos en la fecha pasada: "Hablamos en la semana que era el partido más importante de la historia del rugby de Chile. Lo tomé con mucha emoción, con felicidad. Con muchas emociones, disfrutando el momento, acordándome de mi familia, tratando de hacer todo lo que podía hacer para el equipo".

"Hay que aprovechar las oportunidades que se dan en un partido y no podemos tener los errores que tuvimos como lines que no funcionaron, pelotas que les cedimos a ellos, muchas pelotas sin tanta disputa. Se les hace más fácil así. Uno los conoce de la televisión, de la final del Mundial pasado. Es raro. No estamos acostumbrados, es algo nuevo, pero al rato en la cancha uno se olvida. No hay espacio para pensar mucho en otras cosas", cerró.