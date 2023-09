Los All Blacks reaccionaron a tiempo y aplastaron a Namibia en Toulouse

Por primera vez en la historia de los Mundiales, los All Blacks conocieron la derrota en una fase de grupos. Tras el tropiezo ante Francia, Nueva Zelanda dio un golpe de timón, el coach Ian Foster cambió la mitad del XV y enfrentó a Namibia con la obligación no solo de ganar, sino de gustar. Y vaya si lo hizo: fue un categórico triunfo por 71-3 en la segunda fecha del grupo A del Mundial de Rugby 2023.

El cariño para Cam Roigard, que tuvo un tremendo debut mundialista.

Luego del tropiezo sufrido en el estreno ante el equipo local por 27-13, el elenco neozelandés paseó su contundencia por el estadio de Toulouse y marcó once tries ante un rival africano que perdió su segundo encuentro seguido por un amplio margen.



El conjunto dirigido por Ian Foster se puso en ventaja apenas cumplido el segundo minuto de juego, con un apoyo en el ingoal adversario de Cam Roigard.



El fullback Damian McKenzie resultó el arma ofensivo principal de los All Blacks, al conseguir dos tries y aportar ocho conversiones. El equipo africano descontó por intermedio de un penal anotado por Tiann Swanepoel (Pt. 11m.).





La situación dramática de la jornada se dio con la lesión en uno de sus tobillos de Le Roux Malán, jugador de Namibia, quien dejó el campo de juego con una probable fractura y asistido por un tubo de oxígeno.



Mañana, por la zona D, la misma que integran Los Pumas, jugarán los seleccionados de Samoa y Chile, en el Stade de Burdeos, a partir de las 10 de Argentina.



Además, por el grupo C, jugarán en Niza los representativos de Gales y Portugal, a partir de las 12.45, mientras por la zona B, a las 16, lo harán Irlanda y Tonga en el Stade de la Beaujoire, en Nantes.