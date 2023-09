La pésima noticia que recibió Scaloni y Mascherano de cara a la fecha FIFA

Este jueves, tanto Lionel Scaloni y su cuerpo técnico como Javier Mascherano dieron a conocer sus respectivas listas de jugadores convocados para la Selección argentina tanto mayor como Sub 23. De esta manera, se oficializó el objetivo que se preveía, acerca de la construcción de una amplia convocatoria para que distintos planteles se preparen para los objetivos específicos.

Scaloni convocó a un grupo de jugadores con los que entrenará pensando en el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026, que será en una doble fecha ante Ecuador en el Monumental y Bolivia en la altura de La Paz. Por su parte, Mascherano reunirá a unos 20 jugadores Sub 23 para entrenar en el predio de Ezeiza, pensando en el Preolímpico Sudamericano de enero que otorga dos plazas a los JJOO de París.

En la primera lista figuran algunos nombres Sub 23 que, según lo que se prevé, fueron convocados por Scaloni solo para que los clubes donde juegan estén obligados a cederlo para la fecha FIFA, pero se sumarían a los entrenamientos del plantel de Mascherano. Entre ellos se encuentra el delantero Lucas Beltrán, ex River y actual Fiorentina, que es el protagonista de la mala noticia recibida este viernes por la Selección argentina.

Lucas Beltrán, ex River, no será cedido por Fiorentina.

Sucede que según confirmó el propio Mascherano, que será el entrenador en el Preolímpico, la Fiorentina confirmó que no lo cederá para esa competencia. En diálogo con DSports Radio, afirmó: "Nos dijeron que no hay ninguna chance de que Lucas Beltrán esté en la nómina para el Preolímpico. A partir de eso tenemos que buscar opciones”.

Esa última oración pone en alerta al delantero. La convocatoria en la lista de Scaloni obliga a Fiorentina a cederlo para esta doble fecha FIFA, pero si el DT de la mayor no piensa contar con él para acompañar a otros delanteros como Lautaro Martínez y Julián Álvarez, Mascherano estará entrenando a Beltrán "en vano", ya que sabe de antemano que no podrá contar con él en el futuro. Esto abriría la posibilidad de incluir a otro nombre en el puesto, siempre que Scaloni no quiere convocarlo para ir incorporándolo en el grupo, como proyecto a futuro.