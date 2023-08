Gaby Milito renunció como DT de Argentinos y reveló el llamativo motivo: “Debido al…”

Bombazo en el fútbol argentino. Tras la sorpresiva derrota por Copa Argentina ante San Martín de San Juan, Gabriel Milito pegó el portazo en Argentinos Juniors. Pese a su gran campaña y al estilo definido de su equipo, el entrenador decidió dar un paso al costado y dejar el Bicho tras dos años y ocho meses.

Luego de caer en Córdoba, el flamante exentrenador del conjunto de La Paternal reveló el motivo detrás de su decisión: "Acabo de hablar con los dirigentes y jugadores. Obviamente, debido al cansancio que siento, tomé la decisión de ponerle punto final a mi etapa como entrenador de Argentinos", expresó.

Por otra parte, Milito tuvo palabras de agradecimiento para los dirigentes de Argentinos Juniors: "Realmente muy agradecido a Cristian y a todos los dirigentes. Son personas que fueron a buscarme a mi casa hace ya casi tres años. Pero bueno, la experiencia en el fútbol me indica también cuando es el momento de ponerle punto final a una etapa", aseguró.

Argentinos Juniors cayó ante San Martín (SJ) y se despidió de la Copa Argentina (Télam).

A su vez, el exdefensor habló sobre la derrota contra el conjunto sanjuanino, que milita en la Primera Nacional: "Para nosotros la Copa Argentina era un objetivo y siento que es el momento que los jugadores tengan otro entrenador para seguir por el camino para llegar a la victoria y también pelear un título, creo que ellos se lo merecen", sentenció.

Tras agradecerles a los hinchas, Milito concluyó: "Intentamos dar todo, desde el primer día hasta hoy, y ahora toca dar vuelta la página. Sobre todo, que los chicos tengan delante otra persona con la fuerza necesaria para conducir un grupo. Es por eso que tomé la decisión, no me gusta perder el tiempo ni hacerselo perder a nadie. Las cosas cuando las siento, las siento, y eso fue lo que me llevó a tomar la decisión".

El comunicado de Argentinos Juniors tras la renuncia de Milito