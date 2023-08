La repudiable acción de un alcanzapelotas de Nacional contra Weigandt: ¿buscó que reaccione para que lo echen?

Este miércoles por la noche, en Uruguay, Boca puso primera en el sueño de poder levantar por séptima vez la Copa Libertadores. En Uruguay, el Xeneize igualó sin goles ante Nacional y buscará asegurar la clasificación en la Bombonera el próximo 9 de agosto, en el partido que comenzará a las 21.

El equipo de Jorge Almirón no mostró su mejor versión y por momentos sufrió las llegadas del dueño de casa. En las claras que tuvo no estuvo fino y por eso no logró quedarse con la victoria en una cancha que presentó un césped muy por debajo del esperado para este tipo de evento.

El Gran Parque Central fue el escenario que albergó una inesperada y repudiable acción contra uno de los futbolistas de Boca. El reloj marcaba 17 minutos del complemento cuando Marcelo Weigandt se arrimó a uno de los costados del campo de juego para efectuar un lateral.

Antes de que el Chelo pudiese reanudar el juego, un alcanzapelotas no le permitió agarrar el balón. En ese momento, ante la sorpresa de los jugadores y también del público que observaba el partido, el uruguayo le metió el dedo en el ojo y acto seguido precedió a pedirle disculpas.

Weigandt logró mantener la calma y no respondió a la agresión del futbolista de las divisiones inferiores de Nacional, sabiendo que ante cualquier tipo de respuesta iba a ser sancionado por el árbitro Danilo Ricardo Simon Manis. ¿Fue el objetivo del joven que el lateral derecho reciba la tarjeta roja?