Qué le dijo Marcos Rojo al árbitro Espinoza en el picante cara a cara: “¡A mí no me…!”

Marcos Rojo y Fernando Espinoza tuvieron un fuerte cruce durante el partido de anoche. El defensor de Boca le reclamó al árbitro sobre una falta sobre Marcelo Saracchi y el juez, que ya había cobrado, lo corrió con un empujón, algo que generó la inmediata reacción del ex Selección argentina y Manchester United.

Mientras Javier García intentaba sacarlo para evitar alguna sanción para su compañero, Rojo estaba sacado, se puso cara a cara con el mendocino y le dijo: “A mí no me empujés, a mí no me empujés”. Pero todo no quedó ahí ya que luego le reclama: "Yo te estoy hablando bien, no me empujés. Quien te pensás que sos".

Luego, ya con el juego a punto de reanudarse, se puede ver en otro video que Espinoza le responde con un “vos sos un boludo” cuando se va alejando de la jugada y parece mantener otro diálogo directo con un Marcos Rojos ya más calmado. Las imágenes recorren las redes sociales y han generado un intenso debate.