El picante cantito de los hinchas de Nacional contra Boca que calienta el cruce por la Libertadores

Nacional jugará esta tarde un nuevo partido por Liga uruguaya, pero durante el encuentro ante Plaza Colonia que se jugó días atrás comenzaron a calentar la previa de lo que será el encuentro por los octavos de final de la Copa Libertadores ante Boca.

En la victoria por 4 a 1, los hinchas del Bolso entonaron diferentes canciones apuntando contra Peñarol aunque también apareció el xeneize. Comenzaron con "el que no salta es de Boca y Peñarol", pero luego fueron picantes: "A mi me volvió loco ser del Tricolor. Vamo' a ir a La Boca, se la vamo' a quemar. El Xeneize no existe sin la Federal".

Quien también habló al respecto fue Álvaro Gutiérrez, director técnico del elenco charrúa, que manifestó: “Todos los equipos que estaban en el bolillero, tanto en el uno como en el dos, son difíciles. La mayoría con más presupuesto que nosotros, otros con el tema de la altura como Bolívar. Nosotros realmente estamos orgullosos de estar entre los 16 mejores”.

"Creo que Boca es un equipo fuerte, un equipo con estirpe copera como también lo es Nacional. Un equipo que en la Copa mostró una cara y de repente mostró otra en el torneo local, es decir, tiene altibajos como de repente también los tenemos nosotros. Los partidos hay que jugarlos, creo que será una llave muy disputada", agregó.

Jorge Almirón, por su parte, lanzó un ilusionante mensaje tras empatar sin goles ante Unión, resultado que generó muchas críticas por el nivel de juego mostrado: "Vamos a llegar muy bien a la Copa. Tenemos semanas largas para recuperarnos. Vamos a estar muy bien, tenemos tiempo para preparar todo. Vamos a llegar muy fuertes".